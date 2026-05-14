Apprentis sages

Jamais une génération n’avait atteint un âge avancé en aussi grand nombre et dans un état aussi actif, constate Erri De Luca. « J’ai l’ étrange sensation que personne n’a été vieux avant moi. La vieillesse de ceux qui m’ont précédé ne me sert pas de modèle et ne me prépare à rien. ». Mais pour lui, lorsqu’elle arrive, « c’est la première fois pour le corps de chacun. »

En conséquence, la vieillesse devient touours un territoire inédit, un âge encore largement à inventer, qui ne se réduit pas à un temps de repli ou de contemplation nostalgique. Elle ouvre au contraire un espace de découverte, offre une occasion de porter un regard neuf sur soi-même et sur les autres, d’entraîner son corps et son esprit avec plus de conscience, et peut-être avec plus de plaisir.

Face aux aveux de l’Italien, Inès de la Fressange crée un contrepoint sensible, attentionné pour enrichir la réflexion de De Lucca. Grace à un tel dialogue, cette complicité donne chaire et savoirs à l’« âge expérimental ». Grâce à l’égérie, ce temps ne se vit pas pour le « vieil » Italien comme crépuscule, mais comme l’occasion de partager une transmission. A lui de retrouver un élan et une réinvention, que ce livre devienne un apprentissage face à l’emprise des temps. Et bonne surprise : Inès dans ses mots dépasse souvent son maître.

jean-paul gavard-perret

Erri De Luca & Ines de la Fressange, L’âge expérimental (L’età sperimentale), trad. de l’italien par Danièle Valin, Gallimard, Collection Hors série Littérature, 2026 – 19,00 €.

