Anna Rita Delucca, Il Realismo Magico di Edita Broglio

Vivace et sereine

Edita Broglio a promu le courant artistique du Réalisme magique, un genre non seulement artistique mais aussi littéraire qui a marqué l’histoire de l’art au XXe siècle (Pensons à Italo Calvino avec Le Baron perché ou Dino Buzzati avec Le Désert des Tartares. En réalité, son nom complet était Edita Walterowna von Zur Muehlen et elle était née en 1886 à Smiltene, près de Riga, dans une famille aristocratique.

Edita s’enfuit à Königsberg en Allemagne car la révolution russe traquait les classes favorisées. Ainsi, elle fréquenta l’Académie des Beaux-Arts de Königsberg mais, elle déménagea à Paris où elle passait son temps au Louvre.

Les débuts picturaux qu’Edita elle-même a ensuite qualifiés de « période incandescente » se caractérisent par l’étude de Cézanne, comme le montrent les œuvres de cette période : « Paysage incandescent », «Montagne incandescente ». Cette période dura jusqu’en 1916 et, dans les années vingt, elle élaborera sa nouvelle poétique où naîtront ses œuvres les plus célèbres (« Gomitoli », « Bottiglie ») . À la manière de Morandi mais avec un coup de pinceau plus fluide et délicat.

Avec ses œuvres des années trente, elle a trouvé sa direction créative et stylistique qui culmine finalement dans le Réalisme Magique avec « La Pelote » de 1947 et avec « Céréales » (1948), qui atteignent la perfection formelle dans une atmosphère qui reste presque suspendue. Son Réalisme Magique est atteint. Elle veut représenter le vrai éternel, absolu et intensément.

Elle réalise également « Symphonie chromatique » en plusieurs versions : vivace, andante, allegro et moderato (1951) ; de plus, elle peint les deux œuvres « À ciel couvert » et « À ciel serein » (1954). Le même cadrage est revisité en plusieurs variantes pour réaliser une étude de la lumière et de la couleur. Cette même caractéristique est présente dans plusieurs autres travaux de la fin des années cinquante et dans ceux des années soixante.

jean-paul gavard-perret

Anna Rita Delucca, Il Realismo Magico di Edita Broglio ,Club Art, 2026, 157 p. – 23,00 €.