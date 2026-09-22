Esther Gil & Laurent Paturaud, Amériques

Autour de Lafayette, il y avait…

La grande Histoire a retenu essentiellement le nom du marquis de Lafayette dans l’aide apportée aux insurgés des Treize Colonies. Or, il n’était pas le seul et parmi ceux qui l’ont accompagné lors de son premier voyage, participait le chevalier du Buysson, un gentilhomme bourbonnais. Cet album, à l’occasion du 250ème anniversaire de la Déclaration d’indépendance, souhaite lui donner la place qu’il mérite.

Le récit commence par le retour du héros en octobre 1781. La mort dans l’âme, il a dû abandonner son rêve américain.

Cinq ans plus tôt, ce 7 novembre 1776, à Paris, le comte de Broglie reçoit, dans la plus grande discrétion, un émissaire du Congrès américain, M. Deane. Celui-ci vient en France pour acheter des armes et recruter des officiers de valeur afin d’encadrer l’armée naissante. Parmi les invités, Lafayette et du Buysson sont très enthousiastes. Les préparatifs pour armer un navire se font dans le secret. Le voyage, en juin 1777, est difficile. Leur arrivée n’est pas aussi flamboyante que dans leurs rêves. Il faut marcher longtemps, dans une nature hostile pour rejoindre Charleston. Postérieurement aux privations, c’est la méfiance de membres du Congrès après les expéditions organisées par Beaumarchais avec des aventuriers mus par l’unique appât du gain.

Peu à peu, les Français trouvent leur place. Lafayette réussi à convaincre Washington de leur engagement…

L’album retrace, au plus près, le périple d’une expédition et les suites pour les participants. C’est donc autour du marquis de Lafayette, alors âgé de dix-neuf ans, et du baron de Kalb, qu’un noyau de jeunes gens intrépides s’est embarqué pour soutenir la révolte de colons contre l’Angleterre. Mais, ce n’est pas avec l’agrément du roi Louis XVI que cela se fait. Ce dernier avait reçu, deux ans auparavant, des émissaires, avait promis une aide qui ne s’est jamais concrétisée.

C’est avec une belle exactitude, appuyée sur des faits authentiques, des documents, qu’Esther Gil relate les aventures de ces volontaires, s’attachant beaucoup aux pas du chevalier. Ce récit permet de mesurer l’écart entre la réalité et la semi-légende entretenue généralement. On est loin d’un accueil à bras ouverts. Les autres voyages de Lafayette, avec un soutien royal, sont sans doute plus faciles.

Pour étoffer cette page d’histoire, pour ne pas proposer un récit froid, les auteurs installent Gabrielle de Souvigny, un personnage de fiction, toutefois largement inspirée d’Elisa Lucas Pinckney, une célèbre propriétaire de plantations en Caroline du Sud qui, à 16 ans à peine administra seule, la possession familiale. Cette présence permet de faire état des fameuses Filles du Roy.

C’est à Laurent Paturaud qu’il revient de mettre en images cette épopée. Pour une page d’histoire, le dessin réaliste s’impose. Il installe ses personnages, dont il fait de superbes portraits, dans un décor documenté. Il offre, en couleurs directes, une suite de planches qui ravissent le regard, que celles-ci présentent des discussions de salon, des campements peu attrayants et des combats, en particulier la bataille de Camden.

Un dossier historique de dix-sept pages, conçu et réalisé par les auteurs, en collaboration avec François Devoucoux du Buysson, un descendant du chevalier, présente les principaux intervenants de la saga, des fac-similés de documents et la genèse de cette expédition.

Amériques est une magnifique page d’histoire, éclairant des événements, remettant des faits dans leur contexte et des protagonistes dans la lumière. C’est parfait !

serge perraud

Esther Gil (scénario) & Laurent Paturaud (dessin et couleur), Amériques, Éditions Daniel Maghen, août 2026, 96 p. – 19,50€.