Diderot en plein cœur (Diderot / Fabrice Peineau) – Avignon 2026



© Christophe Guibbaud

Diderot farcesque

Les débats métaphysiques sur le fatalisme sont présentés de façon plaisante et légère. Jacques s’entretient avec vigueur, se prononce un peu hâtivement, corrige ses pensées comme ses dires. Farces, clowneries, boutades accompagnent la présentation des thématiques les plus sérieuses, comme l’interprétation du tremblement de terre de Lisbonne. C’est sur le mode de la suggestion que sont exposées les doctrines, qui sont actualisées et interpolées ; les formulations théoriques servent plutôt de prétexte que de thème d’interaction, car elles sont rapidement invoquées, et souvent brutalement enchaînées. On met en évidence l’aspect féministe des propos de Diderot, on dévoile le penseur libre, responsable et accessible.

C’est une adaptation très libre de Jacques le fataliste, qui s’entretient avec une femme, qui emprunte des propos à l’ensemble de l’œuvre de Diderot, qui se nourrit de pitreries, de mimiques, de jeux de rôles. Charlotte Saliou et Aurélien Cavaud s’en donnent à cœur joie, déployant avec plaisir tout leur talent comique. Formateurs de comédien(ne)s, ils proposent des interventions pédagogiques. Mais le ton parfois grivois, les jeux de mots faciles (“latin” confondu avec “lapin”, puisqu’on est à la chasse), l’expressivité burlesque de ce spectacle le destinent plutôt à un public de collège ; même s’il ambitionne de faire connaître et d’actualiser la pensée de Diderot, il procède d’un rythme trop alerte et trop facilement enjoué pour nourrir la réflexion.

christophe giolito

Diderot en plein cœur

d’après Jacques le fataliste

et d’autres extraits de Diderot

mise en scène Fabrice Peineau

Avec Charlotte Saliou et Aurélien Cavaud

La Factory // Fabrique d’art vivant

19 place Crillon, 84000 Avignon Salle Roseau Teinturiers à 11h30

durée 1h, du 4 au 25 juillet relâche les 9, 16, 23 juillet

Tél. 09 74 74 64 90 lafactory.booking@gmail.com

Diffusion Camilla Risi

Production On verra demain productions (camilla@ovdprod.fr )

Et Compagnie Obrigado (obrigadocie@gmail.com)