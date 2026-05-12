Diane Lotus, Vie et mort d’un poète ou Le Présent du chaos

Effets mais rides

Carme est un créateur. Il court vers la gloire d’un manuscrit jusqu’à l’éditeur. Pour lui, ses promesses sont toutes ouïe, ouïe. Dès lors, l’infortuné grâce à l’édition de sa pièce retrouve sa voix et son tympan. Sujet à sa propre vie et ivresse (même si sa mort le guette), le revoici dionysiaque ayant vendu son texte sans se vendre lui-même. Il n’a donc pas besoin de se racheter.

Celui qui a quitté et aimé père, mère et même une femme mariée qui adorait son art plus que son âme, prétend avait tué le Seigneur (mais qui ?) et revêtu la « camisole des dérangés » voire la tenue d’un exploiteur des marquis (de Sade ?) dans une usine de chapeaux. Bref, il en a fait ses classes et des caisses mais se réhabilite tant poésie et dramaturgie le sortent de ses draps de sang pour espérer ceux de soie par soi.

Devenu master en poésie plus ou moins lyrique, fantasmatique, évanescente, grâce à l’auteure dramaturge et son porte-voies (dont le nom est une féerie entre fleur et rêve), il sort de ses fantômes mais garde ses mystères.

Sa fleur de Lotus sait éclairer les scènes de charme de Carme. Le voici incarné, conquérant et reconquis par la vie. Entre le héros et sa démiurge – vertueuse déesse – jaillit quasiment la première lumière, peut-être d’ailleurs celle de La Nuit Sexuelle dont parlait Pascal Quignard. Bref, on ne sait pas ici qui fait un enfant à l’autre. Mais le corps et l’âme y sont.

Entre lumière, éclairage et association de syllabes, l’identité d’un tel prêtre quitte son masque divin pour devenir de prodige grâce à sa sibylline sirène. Existe le passage d’un corps à son mythe. L’inverse est vrai aussi. Car dans le bain des cothurnes tout est possible. Diane Lotus le sait et y contribue ente soupirs que soupirs mais bien plus.

Une telle Pythie a tout compris et rend bien des services à celui qui enfin creuse son trou ou son trajet dans l’univers dont il a décodé les démons. Ici, il entre dans sa porte du paradis puisque, par l’entremise de sa récipiendaire, le voilà poète élu. Même si entre O.K. et K.O., un doute subsiste.

jean-paul gavard-perret

Diane Lotus, Vie et mort d’un poète ou Le Présent du chaos, Editions Douro, coll. Cour et jardin, 2026, 45 p. – 15,00 €.

