Denis-Pierre Filippi & Patrick Laumond, Terra Prohibita – t.03 : « Ground Zero »

Parabole sur les dérives d’aujourd’hui ?

Début du XXe siècle, une mystérieuse contamination biologique a fait dégénérer la végétation de manière incontrôlable. L’Angleterre a été déclarée Terra Prohibita et abandonnée par ses habitants.

Sur le toit terrasse d’un immeuble newyorkais, deux sentinelles sont mises hors de combat par un oiseau. Débarquent alors d’un vaisseau, Cynthia, Garett, de la police scientifique de New York, et un commando. Les trilles de l’oiseau révèlent que le site est compromis. De retour dans leur sous-sol, ils sont rejoints par deux agents qui annoncent le décès de la sœur de Cynthia. Elle était en Europe pour percer la source de la contamination. Ils veulent que le duo reprenne l’enquête.

C’est Dorian Singer, un scientifique de génie, un assassin, qui peut apporter la solution à condition de le trouver. Valérie Kerveillan, une ancienne détective devenu journaliste anonyme, peut être le point d’entrée pour remonter jusqu’à Singer.

C’est dans une réception que le couple retrouve la journaliste, mais celle-ci est obligée de fuir, poursuivie par trois agents des forces spéciales.

Quand deux jours plus tard Cynthia et Garett font irruption chez elle, elle finit par accepter de les aider. Et la quête des deux scientifiques se révèle bien toxique et semée d’embûches périlleuses…

Le scénariste installe, dès le début de ce tome, un objectif mercantile. Il faut être les premiers à s’emparer des secrets de cette jungle mutante, devenue un champ d’expérimentation biologique. Il fait donc de Singer le personnage clé de l’affaire car, accéder à ses travaux, c’est comprendre les raisons de ces mutations. Sa recherche enclenche une succession de péripéties, un récit d’exploration sous haute tension avec des affrontements entre individus, avec des créatures mutantes, des végétaux très agressifs. C’est aussi une course entre différentes factions prêtes à tout pour atteindre le même objectif.

Cependant, Denis-Pierre Filippi, parallèlement à une intrigue pleine de mystères et de rebondissements, installe des données géopolitiques très actuelles : les États-Unis qui veulent tout s’approprier, une Europe faible, erratique, divisée, rongée par des ambitions médiocres. Il évoque les courses scientifiques, les biotechnologies détournées pour un usage militaire.

Patrick Laumont ose des vues panoramiques exceptionnelles. L’album s’ouvre sur une perspective éblouissante d’un New York revisité. Avec un trait fin, délicat, élégant, il montre une végétation mutante d’une belle inventivité. Il imagine des créatures hybrides remarquables et développe des scènes d’actions bien dynamiques. Les décors sont en cohérence avec l’époque retenue pour l’histoire. Ainsi, il met en scène l’art nouveau que ce soit dans les costumes, les architectures, les cités aériennes…

Mauro Gulma et Arancia Studio, en charge de la colorisation, installent des lumières filtrées par la végétation, des contrastes qui habillent un univers en mutation.

Cette histoire, que l’on peut voir comme une parabole sur les dérives d’aujourd’hui, conjugue une atmosphère de thriller, de récits d’aventures et d’actions, et amène nombre de réflexions. Le graphisme suscite une fascination constante.

serge perraud

Denis-Pierre Filippi (scénario), Patrick Laumond (dessin), Mauro Gulma & Arancia Studio (couleur), Terra Prohibita – t.03: « Ground Zero », Glénat, coll. 24×32, septembre 2026, 48 p. – 15,00 €.