(et de corps)

Le noir et le blanc aiment ta mordorure. Ta silhouette est l’inverse de celle des femmes douloureuses de Hopper. Reste chez toi ce qui fut dans ta forêt des songes et de sable lorsque le soleil s’accrochait à la pointe des palmiers. Taches sombres au milieu de l’or âpre : les traces ne bougeront plus.

De partout, le noir-lumière après le blanc de cendres. Pourtant, quelque chose bouge encore, brille, vibre. C’est l’or qui fait surface; en tes couleurs le présent apparaît.

jean-paul gavard-perret

Photo : Jim Hartley