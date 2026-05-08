Coup de mou

(entre bras et avant-bras)

Elle m’avait montré son corps et c’est bien là le problème. J’ai même écrit dessus, sous la lune. Et d’une parole si proche dont il ne me reste qu’une vague rumeur. Espérant plus. Espérant une vie. Comment lui en vouloir ? Elle passe encore. Elle vient vers midi et file à la cuisine voir ce qui s’y passe. Je passe désormais après ses lapins. Du moins j’espère.

Elle mangeait avec moi en évoquant ses vacances à la montagne. Elle parlait des vallées, des pâturages, des villages, du col qu’elle a grimpé en s’accrochant aux herbes hautes et aux pousses de fayards. Puis elle repart en ajoutant qu’elle s’est remise au point de croix et qu’elle montera peut-être dormir ce soir. Mais dans la même chambre que moi. Elle me demande pourquoi je ne réponds pas. Mais lui répondre quoi ?



jean-paul gavard-perret

Photo : Steven Meisel

