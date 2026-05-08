Pour l’amour de Rita

Pour célébrer l’anniversaire de la publication phare de René Groebli en 1954 – L’Œil de l’Amour, The Hulett Collection lui rend hommage. Il reste encore un des plus sensuels créateurs de l’histoire de la photographie. Ses tirages en gris, noirs et blancs sont des témoignages passionnées de la femme qu’il a tant aimée et photographiée.



Il écrivit : « En 1952, ma femme Rita et moi avons passé notre lune de miel à Paris. Bien sûr, en tant que photographe professionnel, j’emportais mon Leica et mon Rolleiflex. À l’époque, je n’avais pas l’intention de produire un récit illustré, mais je souhaitais simplement quelques souvenirs personnels. Cependant, environ un an plus tard, inspiré par un de mes clients, j’ai cherché à raconter une histoire visuelle et j’ai ainsi créé « L’Œil de l’Amour ».



Ce livre reste un chef-d’œuvre de moments intimes d’amour et de désir caractérisés par des jeux d’ombre et de lumière mettant en lumière les liens humains profonds qui transcendent le temps. Dans le mode évocateur et poétique, ce livre explore les degrés nuancés de l’émotion humaine et des interrelations qui ont fait de la série de ces photographies un classique intemporel.

jean-paul gavard-perret

René Groebli, L’Œil de l’amour, réédition, The Hulett Collection,Tulsa, 2026, non paginé.