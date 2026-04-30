Charlotte Letourneur, Dans leurs yeuxv

Quand noirceur et sensibilité se conjuguent

Caroline est sur le marché de la Saint-Nicolas à Nancy. Elle est séduite par le trentenaire qui photographie les enfants dans les bras du Saint. Et…

À l’aube, l’assassin installe le corps de Caroline selon une mise en scène très précise. C’est le chien d’un promeneur qui découvre le cadavre. Le capitaine Jébédiah Charon, de la police criminelle de Nancy, est chargé de l’enquête. Sur place, dans ce champ au milieu de nulle part, il entend arriver Sasha Drouot, la médecin légiste. Cela fait six mois qu’ils s’évitent. Ils se connaissent mais existe entre eux un contentieux qui rend leurs nouveaux contacts difficiles.

Le corps repose sur un lit de neige d’une blancheur aveuglante. Il est noir comme du charbon et fixe le ciel avec deux yeux intacts. Sasha fait la promesse au cadavre de tout faire pour la venger alors que le tueur se prépare pour une autre exécution et que Jébédiah Charon se met en chasse. Mais les souvenirs reviennent, ravivent les braises du passé pour enflammer le présent. Or….

Ce roman entre dans la veine du polar psychologique où l’auteure installe une dimension plus intime. Si elle ne fait pas grâce de la violence des crimes, elle explore la fragilité des humains, le poids des cicatrices du passé et la façon dont certains tentent de surmonter ces traumatismes, révélant les zones d’ombre et les contradictions.

Le récit expose les points de vue de différents intervenants, que ce soit celui des membres de l’équipe d’enquête autour du capitaine, celui de Sasha ou les réflexions du tueur sur ce qu’il attend de ses actes monstrueux. Ces différents apports nourrissent une vérité incomplète, des visions qui concourent à installer une tension qui ne fait que croître jusqu’à un final étourdissant.

L’intrigue est passionnante, menée tambour battant et parfaitement structurée, portée par une galerie des protagonistes superbes, un ensemble d’êtres complexes, imparfaits, fragiles, d’une réelle humanité.

Très vite l’atmosphère devient lourde, presque oppressante, servie par une écriture percutante, avec beaucoup d’humour noir dans les dialogues, des réparties acides.

Le titre prend une dimension symbolique, presque métaphysique.

Dans leurs yeux se révèle un roman magnifique où cohabitent un thriller puissant, une étude psychologique fine de nombreux caractères et des réflexions sur la douleur et la résilience.

serge perraud

Charlotte Letourneur, Dans leurs yeux, Fleuve éditions, coll. Policiers et thrillers, mars 2026, 496 p. – 21,95 €.