L’ordre du jour (Éric Vuillard / Jean Bellorini)

© Christophe Raynaud de Lage

Chorégraphie du crépuscule

Un homme monte sur une échelle, pour tenter de réparer une ampoule. Il provoque un court-circuit. Il s’agit de dénoncer le rôle des industriels dans la montée au pouvoir du national-socialiste et de son chancelier Hitler. Différents épisodes comme la préparation des élections de mars 1933, l’AnschluB, la conférence de Munich sont présentés dans un registre tantôt descriptif, tantôt dénonciateur. Les comédiens prennent en charge différents personnages, jouent alternativement le rôle de narrateur. L’utilisation de masques vient accentuer l’aspect artificiel et grotesque de certaines situations. Dans le battement d’un grand roulement de tambour, sont énumérées les brutalités successives des nazis.

On assiste à des propos décousus, souvent descriptifs, foncièrement cadencés. Des changements de ton interrogent sur le statut des paroles proférées. La scénographie est ingénieuse, qui par le grand miroir pivotant en fond de scène vient donner une autre perspective sur le plateau ; notre regard se trouve ainsi démultiplié. Le spectacle tient, captive tant qu’il suscite des incertitudes et nous interroge sur les points de bascule de l’histoire. Mais à trop dire, on sature le verbe ; à montrer à l’excès, on destitue la représentation de sa fonction. Car la tonalité du propos devient vite moralisatrice, et sans doute réductrice. Ainsi l’expression dramatique astucieuse est-elle progressivement victime de l’inclination édifiante et de tournure trop didactique du livre de Cédric Vuillard, dans lequel s’abime paradoxalement la représentation, sans perdre de ses qualités chorégraphiques.

christophe giolito

L’ordre du jour

d’après Éric Vuillard

Adaptation, mise en scène et lumière Jean Bellorini

Avec la troupe de la Comédie-Française : Baptiste Chabauty, Jérémy Lopez, Julie Sicard, Laurent Stocker.

Scénographie Véronique Chazal ; costumes Fanny Brouste ; vidéo Gabriele Smiriglia ; musiques originales Sébastien Trouvé, Baptiste Chabauty ; son Sébastien Trouvé ; masques, maquillages et coiffures Cécile Kretschmar ; collaboration artistique Delphine Bradier ; assistanat aux costumes Peggy Sturm ; assistanat à la lumière Mathilde Foltier-Gueydan.

A la Comédie française, Théâtre du Vieux Colombier, 21 rue du Vieux-Colombier, 75006 Paris Location 01 44 39 87 00/01 https://www.comedie-francaise.fr/fr/comment-reserver

Du 24 mars au 6 mai 2018, du mardi au samedi, les mardis à 19h, les dimanches à 15h, les autres jours à 20h30, durée 2h45 avec entracte.

Le texte L’Ordre du jour d’Éric Vuillard est publié par les éditions Actes Sud en 2017.

Musique enregistrée par Clément Griffault (piano), Stefan Hadjiev (violoncelle), Thibaut Maudry (violon), Florian Perret (violon) Arrangements musicaux Jérémie Poirier-Quinot Réalisation du décor par les ateliers du Théâtre National Populaire (TNP, Villeurbanne).