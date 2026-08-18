Bertozzi & Casoni, Eternal and fragile appearances (exposition)

Céramiques entre hyperréalisme et surréalisme

Cette exposition réunit les recherches de Bertozzi & Casoni, l’une des expériences artistiques les plus significatives du monde contemporain, avec les pièces et collections de la maison-musée historique milanaise, donnant lieu à une comparaison sans précédent entre mémoire, matière et temps. Gardien d’une Renaissance idéale reconstruite au XIXe siècle par les frères Fausto et Giuseppe Bagatti Valsecchi, la résidence se transforme en une scène où passé et présent se confrontent autour des thèmes de la mémoire, de la conservation et de la fugacité.

Parmi le mobilier, les œuvres et les objets historiques, les sculptures hyperréalistes de Bertozzi & Casoni s’intègrent avec une naturalité surprenante dans les espaces du Musée, établissant un dialogue qui remet en question la relation entre authenticité et réinvention, permanence et transformation. Lorsque Pietro Toesca entra à la Casa Bagatti Valsecchi au début du XXe siècle, il fut frappé par le fait que chaque objet était placé dans la maison avec la même importance, de la vaisselle à l’armurerie, jusqu’aux peintures de la Renaissance qui n’avaient pas un rôle privilégié par rapport aux autres. La maison et les objets anciens avaient vécu exactement comme à la Renaissance.

Bertozzi et Casoni du musée Bagatti Valsecchi corroborent cette méthode des frères Fausto et Giuseppe, car le greffage des céramiques du duo artistique n’est pas un greffe forcée. Leurs œuvres hyperréalistes ne demandent pas à être isolées sur un piédestal, mais choisissent d’« habiter » la maison, parmi le mobilier et l’armure. Ils deviennent des objets vivants parmi les objets de la Renaissance.

Dans ce court-circuit visuel, l’histoire de la collection des deux barons milanais et la céramique contemporaine se mêlent dans la même normalité quotidienne, démontrant que la véritable essence de la maison et donc du musée Bagatti Valsecchi n’est pas de préserver l’histoire, mais de continuer à la mettre en scène.

jean-paul gavard-perret

Bertozzi & Casoni. Eternal and fragile appearances, musée Bagatti Valsecchi, Milan, du 18 septembre au 25 octobre 2026.