Nietzsche, seul contre personne ! Louis XIV, ensemble dans la vespasienne !

Nietzsche est le seul phi­lo­sophe que j’ai lu ad nau­seam, sûre­ment parce qu’il est un des rares écri­vains qui pensent alors que tant de phi­lo­sophes arguent sans forme, sans par­ler des roman­ciers dont l’itinéraire uni­voque est une ité­ra­tion sim­pli­fiée.

Lui, fait des plis : sa che­mise n’est jamais impec­cable même lorsqu’il croise des hordes de pen­seurs en cos­tumes trois-pièces impec­cables qui res­semblent à des enseignes pour pres­sing.

Cepen­dant, je m’étais juré de faire une cure, de ne pas ouvrir un essai ou réou­vrir un de ses livres en 2024. Hélas, avec son Nietzsche et la vie, Bar­bara Stie­gler m’a refait plon­ger comme ces vieux toxi­co­manes qui jurent la main sur la seringue que le dra­gon s’est défi­ni­ti­ve­ment réfu­gié dans sa tanière.

Dans son essai plein d’allant, elle nous entraîne dans la pro­mis­cuité du style entassé sur du style. Elle met en exergue son incroyable capa­cité à revi­si­ter les fon­da­tions et les contours des villes de gar­ni­sons, qu’elles soient kan­tiennes, car­té­siennes ou schopenhaueriennes.

Nietzsche scie tous les casques à pointe ; c’est une lime qui sucre le risotto des a priori et trans­forme les ques­tion­ne­ments en mous­que­taires : « ne prenons-nous pas le plus court che­min pour trans­for­mer l’humanité en sable ? En sable ! Un sable fin, doux, rond, infini ! ». Mais com­ment pour­fendre du sable avec une épée ? Autant s’en dés­in­té­res­ser, non ?

Avec lui, vous n’êtes jamais déçu : le socia­lisme éga­li­taire devient le creu­set de l’individualisme bêlant ; l’incorporation, le vrai remède au flux continu ; ainsi, « s’il existe quelque chose comme un « Je pense », c’est parce que l’épreuve de la mul­ti­tude implique la force uni­fiante de l’assimilation ».

Stie­gler nous rap­pelle à quel point, chez Nietzsche, l’illusion nous per­met de pros­pé­rer sans être écra­sés par l’atrocité des variantes mobiles des choses et des êtres. Le monde ne peut être qu’une réa­lité esthé­tique sinon nous serions anéan­tis par l’incommensurable variété de l’être.

Nous ne sommes pas assez dyna­miques pour ingur­gi­ter le cos­mos : il suf­fit de lire un roman actuel pour s’en convaincre. L’apollinien a bouffé le dio­ny­siaque : il ne reste que la soupe au poti­ron et faire unbœuf mor­bide sous l’étendard comique de l’investissement sociopolitique.

Au fond, nous avons besoin que cette « variété » se trans­forme en chan­son­nette pour accep­ter la souf­france sans la com­pas­sion. J’apprécie beau­coup la par­tie où Stie­gler démonte la démons­tra­tion d’Heidegger : non, Nietzsche n’est pas le der­nier méta­phy­si­cien, celui qui, en l’accomplissant, l’abolit. Ne doit-on pas fina­le­ment, comme dans les Billets de la folie, cette cor­res­pon­dance, échan­gée après sa crise de Turin, entre la mère de Nietzsche – Fran­ziska –, et les amis de son fils, avouer – comme la maman – notre incom­pré­hen­sion devant ce Nietzsche mul­tiple dont l’œil est hété­ro­chro­mique ?

Que peut com­prendre une mère éper­due d’amour à l’éternel retour de l’identique ? Que sai­sit un lec­teur cultivé à une crise de folie liée au tabas­sage d’un che­val ? Il reste à écrire une his­toire de la société pro­tec­trice des ani­maux (SPA) sous l’angle des bac­chantes bruis­sant dans le vent de la Haute-Engadine.

Enfin, une fois n’est pas cou­tume, j’aimerais ter­mi­ner ma chro­nique sur la énième bio­gra­phie de Louis XIV. Je ne lis jamais d’Histoire, c’est trop répé­ti­tif et assom­mant. L’histoire est une esthé­tique décli­nante qui ne rend pas même compte de l’utilité onto­lo­gique de l’illusion. La plu­part des vies ne valent pas même l’énergie dépen­sée à se creu­ser la tête pour une notice nécro­lo­gique de cin­quante signes.

Mais là, je me suis amusé avec Le siècle de Louis XIV de Jean-Christian Petit­fils. Les batailles, les inva­sions, les famines, les châ­teaux sont ennuyeux même sous l’espèce de la per­ruque et des onguents.

En revanche, la contem­pla­tion des cacas royaux pen­dant 60 ans, les nobles assis­tant aux fla­tu­lences de Lou­lou sur sa chaise per­cée en payant chè­re­ment le droit à ce bon­heur, l’absence de dents du Roi-Soleil, sa manie des petits pois, les vin­dictes entre Féne­lon et Bos­suet (et sa magique for­mule : « la vie est riche en pro­messes et pauvre en effets ») rendent hom­mage au talent de Tha­cke­ray cari­ca­tu­rant notre bon Bour­bon bedon­nant.

Par­fois, il est gar­gan­tuesque de ne pas tri­co­lo­ri­ser en son­geant de nou­veau à cet agglu­ti­ne­ment de pos­tiches dans la ves­pa­sienne : c’était une époque où être seul était une misère alors que la soli­tude est désor­mais un luxe d’envoûtement.

valery molet

Bar­bara Stie­gler, Nietzsche et la vie, Gal­li­mard, Folio, 2021, 448 p. — 11,98 €.

Jean-Christian Petit­fils, Le siècle de Louis XIV, Tem­pus Per­rin, mars 2018, 640 p. — 15,00 €.