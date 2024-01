Les livres qu’on aimerait lire en 2024

C’est donc reparti pour une année lit­té­raire.

Outre que cela ne chan­gera pas la face du monde, on ne peut que sou­hai­ter une cure d’indifférence dans un monde sans cesse mobi­lisé autour des grands romans d’une nano­se­conde, des splen­dides poé­sies d’un quart de pet et des idées inouïes du der­nier gib­bon à cul rouge pour qui les bananes ne sont pas réel­le­ment des bananes bien que, par des­ti­na­tion frui­tière, elles pour­raient res­sem­bler à des bananes.

En périodes de réso­lu­tions éva­nes­centes, j’aspire à lire des textes pour qui le mini­mum ne serait pas la sous­trac­tion totale du maxi­mum, des récits où le sexe est une pra­tique nor­male entre deux sil­houettes que tout dis­tingue mais que rien n’oppose, des poé­sies où les pierres ne minaudent pas dans la baie des plas­tiques et où une théo­rie ne fusionne pas à la va-vite des reli­quats des mineures politico-sociologiques : le sous-jacent n’est presque jamais un bain de jouvence.

Natu­rel­le­ment, je sais que l’apocalyptisme est une struc­ture inhé­rente de l’activité psy­chique (sinon la vie poli­tique n’intéresserait per­sonne depuis des mil­lé­naires), qu’il est la forme la moins mor­do­rée de la mélan­co­lie et une façon de lésine per­ni­cieuse ; mais tout de même est-ce trop rêver d’une part de rêver et d’autre part de faire en sorte que quelques textes puissent être écrits par des indi­vi­dus bizarres qui ont quelque chose d’impersonnel à évo­quer dans un style éloi­gné de la rédac­tion réité­rée ad nau­seam ?

Bref, sachant qu’ils existent – ceux qui ont un monde à eux dans une langue inven­tée pour l’occasion de ce qu’ils ont à dire –, j’espère qu’on prê­tera atten­tion à l’extravagance des bour­reaux de finesse. Ecrire, c’est presque tou­jours avoir l’altercation facile, l’enchantement dou­lou­reux et la manie d’épingler. Il ne s’agit pas de racon­ter ses vacances, son dépu­ce­lage, la per­ver­sité des autres, l’abomination de tout ce qui ne res­semble pas à son tran­tran de vieux gar­çon pour qui boire un café équi­vaut à l’action cim­mé­rienne de ter­ras­ser les vagues parce que, sans elles, la mer serait plus génia­le­ment elle-même.

Aussi, j’émets le vœu de lire des roman­ciers impu­bliables, des phi­lo­sophes à la Ber­diaev et des poètes sans grosse ficelle qui char­rie le traî­neau du Père Noël avec un Char. Aucun Hra­bal ne rape­tisse. Tout Moreau accroît. Tout ce qui est vigou­reux fume le roma­nesque des mini­ma­listes du mini­mum. Je rêve de livres d’injures et d’amour, des épo­pées sans la lente du quo­ti­dien et des poé­sies nar­ra­tives où le démo­niaque éro­tique ne serait pas l’autre nom de la carence onto­lo­gique.

Fai­sons notre cinéma. J’ai sou­vent parlé de Zvia­guint­sev aussi splen­dide que le cinéaste turc Nuri Bilge Cey­lan. Vous ai-je dit qu’il exis­tait des phi­lo­sophes comme Julien Farges et son ter­ri­fiant Le rôle du concept d’âme dans la fon­da­tion des sciences de l’esprit, à force de ne n’être pas malingre ?

La plu­part des écri­vains sont des « sans visage » car sans style : il n’y aucun trait, pas plus facial que spi­ri­tuel. Cette figure ori­gi­nale de l’apro­so­pos tire sa « puis­sance » des effets de la conju­gai­son entre l’impréparation sty­lis­tique et la fosse à purin thé­ma­tique. L’odeur a ses exi­gences pour­tant. Il ne suf­fit pas d’écrire « caca » pour que cela sente fort.

Je for­mule le vœu d’une intro­mis­sion d’un traité de l’in extre­mis à par­tir duquel l’écriture serait pros­crite si elle se vêtait d’un sexe béant, d’angles tel­le­ment arron­dis qu’ils peuvent ser­vir de pou­lie pour sou­le­ver vers le néant des fagots de devoirs ulmiens, de ragots de ména­gères qui passent leur temps à faire les vitres ou à dire : « mon vide-ordures est tel­le­ment propre qu’on pour­rait man­ger dedans » !

Quand elle n’est pas gaillarde, la lit­té­ra­ture fait les vitres. Il y a tant de romans qui sont des vide-ordures propres et donc le contraire d’un récit de Dov­la­tov comme La valise. Pour finir ma céré­mo­nie des vœux, une anec­dote tirée de L’espérance, ou la tra­ver­sée de l’impossible de Corine Pel­lu­chon : un sui­ci­daire se dirige vers les bois pour s’y prendre. Sur son che­min, il croise une belette pour la pre­mière fois de sa vie. Cette vision inédite lui inter­dit l’acte pré­mé­dité depuis long­temps. L’espérance l’a rattrapé.

Fasse que la lit­té­ra­ture prenne la forme de cette belette loin des made­leines, du énième vagin contra­rié par un chibre sur le départ (ou l’inverse) et des tyrans du quo­ti­dien tel qu’il serait bon qu’il soit !

valery molet