Enis Batur, facteur de lui-même !

En Occi­dent, la mécon­nais­sance de la lit­té­ra­ture turque est presque une marotte ou un impé­ra­tif caté­go­rique, à croire que le Bos­phore est une bar­rière que s’imposent les biblio­thé­caires. Bien sûr, les Dar­da­nelles res­semblent plus à un tube diges­tif qu’à un stylo mais tout de même, de là à pen­ser que seul Hik­met a pu s’aventurer dans la mare nos­trum !

Par­fois, les salons lit­té­raires ont du bon. On y ren­contre des édi­teurs dyna­miques comme « Bleu autour » qui publie l’œuvre d’Enis Batur et d’autres auteurs turcs contem­po­rains. Et là, on lit en coli­ma­çon Le fac­teur d’Üsküdar, D’une biblio­thèque l’autre ou Simple silence. Pour­quoi en coli­ma­çon ? Parce que rien chez Batur n’est rec­ti­ligne, l’intelligence étant elle-même une sec­tion de droite, arron­die sur elle-même et qui met en exergue le prin­cipe rec­tan­gu­laire, sans esprit de géo­mé­trie.

Les anec­dotes sont cour­bées comme un scribe de rêves, les chiens sont mélo­manes et le Petit Prince sodo­misé. On pense évi­dem­ment à Hra­bal. On pense à Borges. On pense à Alberto Man­guel, pré­fa­cier de Batur et dont j’avais cri­ti­qué le très beau Un amant vétilleux.

Mais sou­vent, en lisant Batur, on ne pense à rien ni à per­sonne car il y a une musique anno­tée par les silences qui ne la frus­trent pas mais l’ornementent à la manière de Paul Valéry. Il a son propre rythme comme les maçons de démo­li­tion : on enlève pierre à pierre ce qui reste de l’édifice ancien pour bâtir ce qui sera le bâti­ment nou­veau sans qu’un plan préa­lable ait été conçu… pour la beauté du geste.

Les biblio­thèques ne disparaissent-elles pas ? On se met à dou­ter de l’existence des fac­teurs, sur­tout s’ils lisent vos lettres, notam­ment vos fac­tures, à l’ombre d’un bel arbre. Batur a une manière bien à lui de conce­voir la mélan­co­lie. Il n’en pro­nonce jamais le nom. Il ne sait peut-être pas même qu’elle existe. Pour­tant, au fil des pages, c’est comme si son va-tout (tout conte en est un) était une forme d’éternel retour du laby­rinthe qu’occasionneraient des son­ge­ries dont la réa­lité serait for­ma­li­sée par la cir­cu­la­rité ambi­guë des enche­vê­tre­ments : n’est-ce pas la défi­ni­tion de ce qui n’est pas vol­ca­nique mais rapide comme une his­toire qui n’en finit pas, tourne sur elle-même car il n’y a rien d’autre que ce coin de rue qui se duplique dans le rire comme dans les folies de Sadegh Hedayat ?

N’est-ce pas cela la mélan­co­lie, moins une bile qu’une déri­sion noire ? Moins une lave qu’une sta­lag­mite qui donne de l’existence l’image d’un bro­cart hérissé de bou­loches ? Les écri­vains ne sont pas des écri­vants, comme le dit l’ami Friche. Les écri­vains irritent encore moins qu’ils ne conseillent. Les écri­vains écrivent ce qu’ils appa­reillent : la soi-disant réa­lité, les bru­meuses cote­ries de la vie sociale, les illu­sions qu’ils réa­lisent toutes et le style qu’ils gra­ti­fient de l’ensemble de leurs émo­tions futures.

Un écri­vain devance ce qu’il retarde : la clow­ne­rie, la mort, les djinns, la sim­pli­cité. Les lit­té­ra­tures étran­gères n’existent pas au fond. Il n’y a plus de tur­que­ries. Il n’y a plus que des roman­ciers qui ne se sou­viennent plus ni de leurs bio­gra­phies ni de leurs échanges sur fond d’éthanol : seuls les textes res­pirent comme une balise sous la houle.

Batur fait par­tie de ce groupe étrange qui croit qu’il ne se pas­sera jamais rien puisque tout a déjà été écrit, effacé, puis écrit de nou­veau et ce, jusqu’à ce que l’éternité se lasse de sa propre révé­rence. Istan­bul nous tend à tous les bras, bien éloi­gnée de la lita­nie des songe-creux qui s’auto-assaillent du barda des syl­labes conve­nues.

A l’est, déci­dé­ment, tout est nouveau.

valery molet