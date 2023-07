Nelly Froissart, Du sable à la mer

La traque

Ce pre­mier recueil est une décou­verte. Le débar­que­ment des dému­nis dont fait par­tie l’héroïne qui trop tôt avait ““déjà / ima­giné le rebord chaud / l’aspect rouillé des quais fouet­tés par la mer / et le sillon des par­fums flot­tant sur le cha­peau bleu des / capi­tales” devient une longue suite de désenchantements.

Le “rêve” se trans­forme en un cau­che­mar de l’enfermement et de la dés­illu­sions : celles et ceux qui ont laissé leurs “feux” et leurs mères der­rières eux ont trouvé sur les côtes qu’ils pen­saient hos­pi­ta­lières com­bien de pierres.

Dès lors, à la fleur des mots s’écrit le chant du “sillon des êtres effon­drés dans les sables” mais qui s’arriment encore à l’espoir. Celles et ceux qui ont vomi leurs tripes en pleine mer mais qui gar­daient encore, quoique cha­hu­tés par les vagues, leurs idéaux de tra­verse sous ” le soleil de sel indigo” ont glissé vers la nuit si bien. Arri­vés à “bon” port, ils y ont aban­donné leurs der­nières traces.

Les voici sou­mis à des ordres et les corps guettent un sort qui est nourri de nou­velles peurs là où à l’accueil bien­veillant fait place à des camps entou­rés des rondes des gar­diens et leurs pas de pré­ten­dues lois. Res­tent aussi l’ennui, la dou­leur et par­fois la fuite pour quit­ter “les res­sorts d’un dor­toir rance”.

La mer et ses dan­gers n’est plus mais ce qui lui suc­cède n’est guère mieux. D’où le “choeur sec de cri­quets mâles / criant / (sous l’ordre des grades et des ins­truits) trai­tés comme des “crevures”.

L’auteure endos­sant l’état d’une telle exi­lée nous fait vivre des lieux où les rêves pleurent dans la cha­leur lourde et où “les gars s’agrippent comme ils peuvent aux rêves du matin”. Tout devient règle et rang là où s’élargit à tous les exils un tel récit.

Il est vrai que les divers camps de réten­tion se res­semblent même si, ici, la nature et ses oran­gers pour­raient par­fois être accueillants.

L’errante sur un sol de même genre doit deve­nir indif­fé­rente tant que faire se peut aux ava­nies en ten­tant d’oublier l’horizon cer­clé de rouge. Elle garde “la mort accro­chée” à son épaule mais essaie de cal­mer l’acidité au cœur des reje­tés.

Et même l’amour n’y peut rien : “chaque fois / qu’un rayon de toi / élar­git la sur­face lis­sée de nos silences / c’est un astre / tapi dans la dune / qui s’effondre / et pal­pite”, et les mots eux-mêmes dérivent sauf ceux qui incisent une telle “épo­pée” des misé­reux pous­sés par la chi­mère au-delà des mers, là où le corps-miroir de celles et ceux que nous reje­tons est réflé­chi par le corps du récit.

jean-paul gavard-perret

Nelly Frois­sart, Du sable à la mer, Edi­tions sans escale, 2023, 76 p. — 12,00 €.