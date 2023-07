Les mondes à soi

Quel point com­mun y a-t-il entre Jean-François Sté­ve­nin, Ernst Jün­ger, Bohu­mil Hra­bal et Nelly Frois­sart ? Ils sont tous morts ? Non. Ils ont un monde à eux grâce auquel nous bichons.

Pre­nons « Passe-montagne », ce film fou­traque dans lequel un gara­giste lou­foque ren­contre un archi­tecte à la dérive. Que s’y passe-t-il ? Rien. Les deux com­pères de for­tune cherchent une val­lée incon­nue, la « combe magique » pour l’explorer sur un oiseau de bois. Ils partent dans la forêt et vivent plu­sieurs jours avec des vil­la­geois dont l’alcoolisme parle patois.

Ce film de Jean-François Sté­ve­nin est splen­dide car il poé­tise une voi­ture, une ani­sette et la marche dans la neige : même une tron­çon­neuse prend des dimen­sions épiques. Il est à la fois la recherche d’un lieu perdu qui miaule dans l’horizon, de la pierre phi­lo­so­phale, du dahu et de la ville d’Ys que camou­fle­rait une Atlan­tide dans le Jura.

On a envie d’entrer dans ce cham­bard, dans cette auberge des val­lées sans espoir, des bals où la « danse des canards » fait office d’homélie pour les verres ren­ver­sés. Sté­ve­nin a un monde à lui, ni gai ni sombre, où l’hallucination est une balle per­due qui fou­droie la roche, où la combe elle-même dis­pa­raît dans la pous­sée de sa non-découverte.

L’âme s’ouvre, non comme une banane molle chauf­fée au soleil d’une lunette arrière de grosse cylin­drée, mais comme une âme doit s’ouvrir : sans autre pers­pec­tive que son ouver­ture, fer­mant un moment tous les accès à cette vie sociale où rien ne se passe jamais ! L’ultime image du film où Jacques Vil­le­ret est assis sur l’oiseau de bois et de plexi­glas face à la val­lée après une nuit d’orgie dit tout, c’est-à-dire rien qui puisse être senti col­lec­ti­ve­ment.

L’instinct gré­gaire, la météo­ro­lo­gie, la soupe aux poi­reaux, les balades en famille, les soldes ignobles ont dis­paru ! Vous êtes seul et vous ne souf­frez plus de la multitude.

Ernst Jün­ger vous entraîne sur un autre plan de vous-même. Dans son essai La guerre comme expé­rience inté­rieure, il parle de ce que nous ne com­pre­nons plus. C’est un livre sur l’incompréhension, la joie du gang et de la vio­lence.

La guerre est per­çue comme « une volonté plus âpre de sai­sir la vie à bras-le-corps, une jouis­sance plus fer­vente de l’être, dans la danse des éphé­mères sur gueule béante d’éternité ». Heu­reu­se­ment que cet immense écri­vain est mort, sinon il fau­drait le fusiller à l’aune des bêle­ments des « han­ne­tons micro­cé­phales » qui éva­luent l’existence en regar­dant leur pen­de­rie avec l’œil amo­ché des salles de spec­tacle, tout en fai­sant le plein pour par­tir en vacances.

Que nous dit Jün­ger ? Il nous dit que la guerre pour lui, dans son uni­vers à lui, a été une béné­dic­tion. Pris par sa main, on entre dans les tran­chées avec nos patins : les rats sortent des bas-ventres. Les obus éclatent comme « des mimo­sas en fleurs ».

La vita­lité est vivi­fiée. L’horreur même devient un caprice de la volonté affer­mie, une manière d’être tendre devant la beauté de don­ner la mort pour pré­ser­ver sa vie. Dans sa guerre, les neu­rones n’ont pas de casques à pointe. Les baïon­nettes sont vives comme des truites sur le rivage selon l’expression de Lorca. Après tout, ne lit-on pas L’Iliade avec des yeux humides. Patrocle a une mul­ti­tude d’enfants.

Mais ren­trons dans une taverne pra­guoise car les attaques m’ont donné soif. Hra­bal, la tête dans une bière, per­sifle en riant. Son monde à lui, c’est celui des per­dants qui sou­lèvent à la fin le bou­clier de Bren­nus. Il a tou­jours une astuce, une com­bine et une iro­nie capable de les sup­por­ter, qui lui per­mettent la mousse sur­nu­mé­raire, celle qui prend la polka pour une inven­tion des punks.

Sur son globe, seuls les tau­lards sont tatoués (aujourd’hui, on a le sen­ti­ment que tout le monde sort de taule), seuls les Tzi­ganes ont des boucles d’oreilles et les bovins, des boucles de nez. Mille anec­dotes courent dans l’estaminet : les femmes, les gnons, les beu­ve­ries, les mille et un départs avor­tés, les polices secrètes se super­posent ou fusionnent, trans­for­mant un écri­vain caus­tique en déla­teur impi­toyable, une beauté sédui­sante en boxeuse, un ami de tou­jours en ennemi per­vers. Et tout cela est léger. Hra­bal est une crème qui écrit des légendes aériennes dans une époque en Godillot. Avec lui, un cein­tu­ron ne devient jamais un fouet : il lace et enlace.

A pré­sent que j’ai fait la guerre dans le Jura, en me soû­lant à la bière tchèque, j’ai envie de contrer la gueule de bois en par­lant du pre­mier recueil de poé­sies de Nelly Frois­sart Du sable à la mer.

La poé­sie laisse seule « la der­nière trace sur la mer ». Dans ses courts poèmes, Nelly Frois­sart nous berce de vagues et de com­bats mais la som­no­lence ne vient jamais, contre­car­rée par les vomis­sures, les tran­sats en for­ma­tion d’attaque sous la houle de soleils apprê­tés pour vous en faire voir de toutes les cou­leurs et la terre qui s’éloigne dans le marais maritime.

Cette poé­sie est vive et tenace : elle cra­pa­hute dans un pré carré comme une étoffe de marée ; elle s’immisce « au trou / où tu iras / res­sas­ser tes morts » au fond duquel la nuit est « bar­be­lée de cigales ». La poé­sie, ici, est de la viande et du « cœur de méduses mortes ».

La poé­tesse frappe fort. Cela cogne comme de la grêle sur la véranda dans une atmo­sphère sans ten­dresse si on la consi­dère comme l’antithèse des plaies. Quand un poète naît, le monde devient plus robuste, moins pleur­ni­chard, plus apte aux amours bouillantes de telle sorte que le canu­lar s’habille en calem­bour pour ne pas les réser­ver ou som­brer dans de mélan­co­liques torpeurs.

La poé­sie ame­nuise ce qui est gro­tesque pour s’emparer de ce qui est une forme de des­tin sans des­ti­na­tion, de belle étoile dans une colo­nie péni­ten­tiaire. Si l’existence humaine n’a pour fina­lité qu’un docu­men­taire ani­ma­lier de plus, la poé­sie est le contre­pied de la caméra au poing et de la recherche d’un objet quel­conque.

Nelly Frois­sart a-t-elle besoin d’être lue ? Oui, comme toutes les énigmes déser­tées. Approu­vée ? Non, comme tous les vrais écri­vains apeu­rés par les symboles.

valery molet