Jean-Pierre Otte, Sur les chemins de non-retour

Seule l’intimité a de l’avenir

Y a-t-il moins authen­tique que la poé­sie ? Sou­vent, les poèmes sont des poids morts tirés d’une enclume elle-même les­tée de quelques tri­cé­ra­tops recons­ti­tués pour les besoins de la ver­si­fi­ca­tion.

Mais, sou­dain, comme dans les feuille­tons, alors que votre las­si­tude s’ornait du char­mant pré­nom du cynisme, au hasard d’un mail, vous tom­bez sur un poète, c’est-à-dire quelqu’un pour qui « l’odeur de brûlé de l’obscurité / colle à la figure comme un masque funèbre, / pour quel office ? ».

Vous vous dites que les dés roulent dere­chef et qu’un poète se recon­naît au fait qu’il écrit à votre place des choses que vous auriez dû écrire. Il vous accule au rang d’impuissant et vous éprou­vez cette manière de plai­sir que l’impuissance pro­meut lorsqu’elle se méta­mor­phose en signal de l’altérité potentielle.

Et on se prend à rêver que le dévoie­ment consti­tue un réel retour en grâce afin que l’égarement ne soit pas que l’addition for­tuite de démis­sions. Les poètes ne sont pas adeptes de la pré­té­ri­tion. Ils parlent sans détours de ce qui se contourne.

Ainsi, dans son recueil Sur les che­mins de non-retour, Jean-Pierre Otte « semble dire la perte néces­saire de presque tout / si l’on veut pas­ser en fraude avant l’aube / la fron­tière qui n’existe pas entre les mondes ».

J’ai déjà dit à quel point la poé­sie est la seule forme, encore audible et lisible, de la nar­ra­tion dans laquelle le phé­no­mène et l’abstraction coexistent dans une « criée d’étoiles ». Jean-Pierre Otte « illustre » à mer­veille le fait que la nar­ra­tion poé­tique, sans être sou­mise au dik­tat de l’être, ne peut exis­ter qu’en pré­emp­tant le fil d’une pen­sée au centre de laquelle l’araignée des « grands récits » se consume elle-même.

Seule l’intimité a de l’avenir. Bien­tôt, on regar­dera l’histoire, la socio­lo­gie, la psy­cho­lo­gie, le céli­bat comme on regarde la recons­ti­tu­tion d’une taille de silex avec une moue de dégoût pour nos ancêtres.

La poé­sie, c’est l’inverse de la peau de bête : elle ne bou­cane pas. Selon Scho­pen­hauer, la joie réside dans la pous­sée de nos pré­ten­tions quand nous fai­sons bonne for­tune. Peut-être était-elle plus sim­ple­ment le rica­ne­ment poé­tique devant ces pré­ten­tions au bon ou mau­vais bon­heur comme il y a des nihi­lismes posi­tif et néga­tif.

Jean-Pierre Otte nous entraîne dans ce sillon où les rivières sub­sument un peu plus que l’installation d’un robi­net. Il pense que « il faut s’en remettre / à l’arc-en-ciel tombé sans bruit par-delà la clôture ».

Dans cette pers­pec­tive, le lan­gage de l’intime – loin des nar­cis­sismes – est « un lan­gage sans équi­voque » où « il y a des cercles qui se res­serrent, et au milieu, / un défi d’audace ».

J’aime dans ce recueil cette façon d’entrer à pas de loup dans la gueule de l’âme qui « est le rêve de la chair ». J’aime cette manière d’être à l’extrémité du monde en Ardennes, en train d’éviscérer des truites qui sont comme des miroirs qui nous « rabattent en arrière », spec­ta­teur ravi du long défilé des femmes pour qui l’identité entre se vêtir et se dévê­tir ne souffre d’aucune ambiguïté.

J’aime cette poé­sie dont nous ne connais­sons que les cir­cons­tances qui l’ont fait naître et qui aurait pu être tout autre si d’autres cir­cons­tances « en cou­lisses » avaient pré­do­miné.

Chez Otte, l’hypothèse est sou­ve­raine comme la vie qui ne la menace pas plus qu’elle ne l’encourage consciem­ment car le sens, pour reprendre les termes de Jean-Luc Nancy dans L’équivalence des catas­trophes, est tou­jours « ce qui s’invente, jamais ce qui se récupère ».

En défi­ni­tive, la vie est pro­ba­ble­ment un peu moins qu’une mosaïque de Pom­péi après une érup­tion vol­ca­nique mais, grâce aux poètes comme Jean-Pierre Otte, on se pro­cure l’illusion bien­fai­sante qu’elle fût une fête au cours de laquelle les chan­son­nettes, les vers et les cars de police ont entre­mêlé leurs sirènes pour cla­mer qu’Homère est le seul sur­vi­vant de chaque époque.

valery molet

Jean-Pierre Otte, Sur les che­mins de non-retour, édi­tions de Cor­le­vour, mai 2022, Prix Max Jacob 2023, 128 p. — 16,00 €.