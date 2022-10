Françoise d’Eaubonne, Un bonheur viril — La trilogie de losange, tome III

Espace d’espèces

Le der­nier tome de cette tri­lo­gie ambi­tieuse met le point final à la volonté d’écrire une autre his­toire par la pres­sion d’une fic­tion qui veut peser sur la réa­lité avec à la manette “Titanes” et “samou­raïas” dont les exis­tences trans­forment jusqu’à l’idée de roman tant il prend ici une puis­sance et une réa­li­tés expo­nen­tielles.

Celle qui cofonda le MLF puis le Fhar pour­suit ainsi son com­bat par l’arme de la fic­tion dys­to­pique, là où la société patriar­cale s’épuise. Le mili­tan­tisme prend un nou­vel axe d’approche et un pro­lon­ge­ment là où une évo­lu­tion impré­vue s’enracine.

Ce ver­sant de la pen­sée d’eaubonnienne est neuve. Jusque-là, c’était au nom d’Antigone, d’Esmeralda, de Blanche-Neige, de Mélu­sine de Sola­nas et Thé­roigne que la fic­tion per­met­tait par la puis­sance de l’imaginaire d’alimenter la réflexion et les débats actuels pour que naisse une his­toire qui lie le fémi­nisme et l’écologie afin que le champ du pos­sible reste une hypo­thèse posi­tive.

Ici, c’est un homme qui parle et prend le relais pour mieux racon­ter la guerre des sexes au moment où l’Australie est deve­nue une terre de la miso­gy­nie la plus crasse, qui ne voit les femmes qu’en tant que repro­duc­trices, esclaves sexuelles ou ser­vantes au sein d’un sys­tème pro­duc­ti­viste qui exter­mine le vivant.

Le récit est hale­tant et il mul­ti­plie intrigues, per­son­nages et rebon­dis­se­ments. La dys­to­pie devient le moyen de sou­li­gner la condam­na­tion à mort d’un sys­tème poussé à l’extrême dans son ago­nie convul­sive prête à s’emparer de toute la pla­nète et de l’espèce humaine.

Dès lors, le fémi­nisme ne doit pas seule­ment libé­rer la femme, mais l’humanité “en arra­chant le monde à l’homme pour le trans­mettre à l’humanité de demain”. Existe là une réflexion sur ce qui en train d’arriver dans le monde et ses pous­sées fas­ci­santes envers les femmes comme envers les condi­tions de sur­vie cli­ma­tique de l’espèce humaine.

jean-paul gavard-perret

Fran­çoise d’Eaubonne, Un bon­heur viril — La tri­lo­gie de losange, tome III, Edi­tions de Femmes — Antoi­nette Fouque, Paris, 10 novembre 2022, 248 p. — 20,00 €.