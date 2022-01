Frédérique Guétat-Liviani & Christian Désagulier, Vherbier

De l’ herbe au verbe

L’herbe — du moins dans les pays tem­péré — recouvre la terre. Ce qui fait écrire à Chris­tian Désa­gu­lier que “la vie est verte”.

A leur pré­sence nait le verbe du poète et son “jamais assez” comme aurait pu écrire Beckett.

Frédé­rique Guétat-Liviani accom­pagne l’auteur et des­sine avec des plantes et ses mur­mures un contre­chant. Le second fait jaillir des mots d’herbacés leurs racines grecques, latines, arabes, etc. en s’inspirant de divers albums lexi­caux. Il les défend toutes, les com­pile comme Jean-Jacques Rous­seau le fit en son temps.

Mais son reli­quaire devient une rêve­rie. Elle per­met non seule­ment la ren­contre avec la nature mais avec divers auteurs et pays (de l’Afrique au Japon en pas­sant par l’Amérique). Et ce, dans une fan­tai­sie poé­tique. Bien des sou­ve­nirs remontent des voyages comme de l’enfance où l’auteur mâchait des grains de blé vert qui deve­naient des chewing-gums gratuits.

Des tro­piques à la Nor­man­die, l’obstination pour les plantes devient le ferment de l’écriture. Elle trouve dans cette sève des façons d’être et de pen­ser.

C’est pour­quoi l’auteur rêve non seule­ment de les ras­sem­bler mais de leur res­sem­bler car elles n’ont rien de végétatives.

Elles servent aux hommes comme aux bovi­dés non seule­ment de mas­ti­ca­tion mais de médi­ta­tion savou­reuse et pre­mière que nous modi­fions au besoin à coup d’huile de noix et de vinaigre, d’une gelée de mûres, de pétales d’églantier voire de feuilles d’ortie “dès que dans l’eau froide elles rendent leurs armes de pointe en poils”.

Preuve que toute herbe est à l’origine du verbe — d’où le titre.

jean-paul gavard-perret

Fré­dé­rique Guétat-Liviani & Chris­tian Désa­gu­lier, Vher­bier, Fidel Anthelme X à Mar­seille et Ter­ra­col à Lisieux, jan­vier 2022, 40 p. — 15,00 €.