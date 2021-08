Paola Pigani, Et ils dansaient le dimanche

« Carré de soie»

J’enfreins ici la règle qui veut qu’ une chro­nique lit­té­raire s’écrive sans le je de la lec­trice ou du lec­teur, qui ren­dra compte d’un texte. Le cri­tique « pres­crip­teur » en somme exclut ses propres émo­tions dans son compte rendu favo­rable ou défa­vo­rable. Il reste à dis­tance.

Le très beau der­nier roman de Paola Pigani, Et ils dan­saient le dimanche, m’y invite pour­tant parce que je suis née à Lyon, ( l’auteure y vit) parce que j’ai mar­ché dans l’usine Tase, à Vaulx-en-Velin, désaf­fec­tée depuis long­temps, que j’ai pho­to­gra­phié le châ­teau d’eau qui fait rêver l’héroïne.

Parce que je recon­nais des expres­sions et des gens. En quelque sorte, l’histoire de la jeune hon­groise Szonja et de tous les ouvriers qui ont trimé là, confron­tés à des condi­tions de tra­vail très dures et dan­ge­reuses pour leur santé, à force de mani­pu­ler des pro­duits toxiques, entre la fin des années 20 et 1936, ont redonné vie à ces lieux aujourd’hui trans­for­més, démo­lis, réha­bi­li­tés mais vidés de leur huma­nité ouvrière, sou­vent étran­gère ( ita­liens, polo­nais, espa­gnols etc).

Je les ai vus enfin en sor­tant de la sta­tion de métro, Carré de soie. Les murs font entendre la voix de ces hommes et de ces femmes de fic­tion mais si proches de ceux qui ont connu cette vie de labeur, de pauvreté.

Notre époque a tourné le dos au monde de l’usine, à celui des com­bats poli­tiques et mili­tants, des luttes col­lec­tives contre les patrons, (mon­sieur Gil­let). Ce récit nous rap­pelle son exis­tence, son his­toire, à tra­vers des per­son­nages, qui recru­tés à l’étranger sont venus tra­vailler pour trans­for­mer la cel­lu­lose en soie arti­fi­cielle et dont la vie était enca­drée dans la « cité » sous la tutelle des chefs et des reli­gieux. Les femmes tiennent ici une place remar­quable, s’émancipant para­doxa­le­ment mal­gré le joug de leur condi­tion.

Ainsi Szonja, d’abord stric­te­ment sou­mise aux règles édic­tées par les reli­gieuses dans son loge­ment col­lec­tif puis épouse mal­trai­tée par Jean, s’engage ardem­ment, dans les mani­fes­ta­tions, la grève au temps du Front Popu­laire et trouve enfin l’amour, auprès de l’italien Marco.

Par-delà l’enfermement de la « cité », des ate­liers, la joie, les petits bon­heurs sou­lagent les âmes, le dimanche au bord de la Rize et du canal de Jonage, dans une ambiance de guin­guette mais c’est sur­tout le bal qui fait cha­vi­rer les cœurs et les corps.

marie du crest

Paola Pigani, Et ils dan­saient le dimanche, Liana Levi, col­lec­tion «Lit­té­ra­ture fran­çaise», 2021 — 19,00 €.