Sonia Elvireanu, Le chant de la mer à l’ombre du héron cendré

Faire scin­tiller le levant

Avec Le chant de la mer à l’ombre du héron cen­dré, Sonia Elvi­reanu tente de réa­li­ser un opti­mum exis­ten­tiel sans pour autant faire abs­trac­tion de ce qui l’entrave.

La poé­sie réin­vente du désir et un accès pos­sible à une halte à la souf­france que tra­his­saient les deux pré­cé­dents livre de l’auteure.

Entre le monde et l’être un nou­vel encore s’envisage: “La vigne // attend / les gra­pilleurs”. La cou­pure de la phrase en une suite de vers sou­ligne que cet accès n’est pas don­née d’emblée.

Certes, la sen­so­ria­lité du monde peut encen­ser des vies qui se sont par­fois émiet­tées. Et la terre comme son habi­tante peut trem­bler autre­ment que sous le signe de le gron­de­ment des gouffres.

Ceux qui sont nos dis­pa­rus demeurent et ils ne faut sur­tout pas les chas­ser car ils feraient retour jusque dans l’inconscient qu’ils agitent comme les affres des guerres le secouent et le pressent. Mais la force aussi mys­tique que char­nelle de la poé­sie suit son cours pour faire scin­tiller le levant et per­mettre à la noir­ceur de recu­ler.

Le texte porte ici un carac­tère capi­tal, qui est de fixer un cap entre l’individu et l’univers, entre l’amour qu’on doit se por­ter et celui que l’on porte à l’autre dans un rap­port immuable.

Et qu’importe les doutes. La foi en la poé­sie comme à la vie est à ce prix.

C’est le point où toute phi­lo­so­phie, digne de ce nom, ren­contre une forme de mysticisme.

Quelles que soient les tra­jec­toires, le terme des forces est unique et dans cette absolu tout coïncide.

jean-paul gavard-perret

Sonia Elvi­reanu, Le chant de la mer à l’ombre du héron cen­dré, L’Harmattan, coll. Accent tonique, Paris, 2020.