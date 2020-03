Collectif, Les Cahiers de Tinbad, n°9

Joyaux poé­tiques

Le nou­veau cahiers de Tin­bad (sous l’ombre ou plu­tôt la lumière de Tol­stoï) offre son lot de sur­prises plus que déli­cieuses. En témoigne en pre­mier lieu Tris­tan Félix (aka — pour l’occasion — Satur­nine Jovis) et ses trois “neu­vains” où le fémi­nin reprend le lieu qui lui est dû. Là, “Dans la cani­velle qui fen­dait le ruel / d’une hamelle pos­sé­dant sept feux / cou­lait un filait d’or qu’urinait Arté­mis”.

Les déhis­cences et déci­sions lan­ga­gières battent enfin de l’aile en faveur de l’elle et c’est tant mieux.

Didier For­tuné d’une cer­taine manière lui entame le pas tout en recon­nais­sant ses manques là où ce n’est plus l’oeil dans la tombe qui regarde Caïn mais l’oeil de la lunette d’un WC où les divines lec­trices peuvent dépo­ser leur cae­cum. Mais ce ne sont pas les seules.

Quant à Guillaume Bas­quin, il rive son clou à Lénine qui n’est pas meilleur cri­tique lit­té­raire qu’homme poli­tique. Sa pré­ten­due ratio­na­lité n’est que par­ti­sane. Et il n’est pas plus glo­rieux - rap­pelle l’auteur que Jda­nov accu­sant Joyce de bour­geoi­sie et Onfray, Sade de sale type. L’auteur pro­longe sa mise en pièce de l’ineptie par un roman-film sur Michael Snow en “loin­tain des­cen­dant de Bus­ter Kea­ton” dans un cinéma du cinéma.

Ce ne sont là que quelques joyaux — on pour­rait citer encore la réédi­tion d’une pré­face de Mathieu Béné­zet ou les trois textes de Jacques Sicard — cachés dans une revue qui tient de plus en plus la place que “Tel Quel” ou “Change” eurent en leur temps.

Mais ici avec une vision poli­tique plus conséquente.

jean-paul gavard-perret

Col­lec­tif, Les Cahiers de Tin­bad, n°9, Edi­tions Tin­bad, Paris, 2020, 128 p. — 16,00 €.