Eva Bergera, Bondieuserie

Eva Ber­gera : masques et figures, nunuches et chouchoutes

Eva Ber­gera est une par­faite ico­no­claste à qui pour­tant le bon dieu serait donné sans confes­sion. D’autant qu’après tout elle le mérite pour sa drô­le­rie imper­ti­nente et intel­li­gente. Les deux vont d’ailleurs de paire dans ses images et ses textes par­fois tapés sur une vieille machine à écrire — ce qui ajoute de l’humour à ses visua­li­sa­tions des vic­times assu­mées et, entre autres, de la chi­rur­gie plas­tique.

L’artiste ne se contente pas d’en offrir des miroirs : la matière des sol­vants et les tech­niques de ses pein­tures attaquent le corps de la pein­ture et des femmes. Si bien que l’érotisme prend des tour­nures cou­lantes ou transversales.

L’artiste lutte contre les « imma­tri­cu­lées » concep­tions comme celles qui sont refa­bri­quées, mais pas de la bonne façon. Son esthé­tique se veut radi­cale sans pour autant tom­ber dans le trash. Igno­rant tabous ou ostra­cismes, entre pro­vo­ca­tion et une cer­taine ingé­nuité, Eva Ber­gera joue des figures et les masques. Les titres des séries en disent long sur divers troubles, ava­nies, dis­so­cia­tions, répri­mandes, jéré­miades : « Tu fini­ras mal ! Ta robe ! Va te pro­me­ner », « Tant pis ! Va déjeu­ner », « Tache d’avoir l’air conve­nable » — le tout à défaut de reven­di­quer un corps glo­rieux.

Et la pauvre chou­choute est reje­tée dans ses propres limbes. Si bien que les corps partent en sou­ve­raines décons­truc­tions pour reven­di­quer des genres et des sexua­li­tés paral­lèles à fleur de peau et à l’image d’une écri­ture vibrante et trouble

Le strip-tease des masques déplace les appa­rences mais les encal­mine autant entre élé­gance et « vul­ga­rité » (en)jouées. L’ironie est cor­ro­sive en un tel ordre macro­cos­mique immi­nent. La vie adhère comme elle peut aux orga­nismes et leur « simul », leurs « per­sona », leurs masques dio­ny­siaques ou spec­traux.

L’œuvre est un régal : rien n’est vrai, toutes les choses sont feintes mais la pein­ture est là pour, par son rire, effrayer les âmes faibles, les cœurs sen­sibles. Un tel tra­vail rap­pelle qu’il n’existe pas de créa­tion sans fan­tasmes mais aussi sans réa­lité. Les sen­sa­tions visuelles deviennent des chocs dans les litières de l’existence, de ses appa­rats et de ses apparences.

Preuve que l’artiste est sinon une sainte femme une femme saine : elle repré­sente la vie comme dénuée de centre et de cer­ti­tude et qui se confond en une pluie de simu­lacres qui font que sou­vent nous la ratons – où qu’on nous fait la rater.

Que ce “on” soit une mère ou non, il reste tou­jours, selon l’expression consa­cré, un con.

jean-paul gavard-perret

Eva Ber­gera, Bon­dieu­se­rie, duo show avec Maël Noha­zic, Gale­rie Gra­phem, Paris, du 8 au 24 mars 2018.