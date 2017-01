Fabiano Alborghetti, L’opposta riva/La rive opposée

Chan­ger de cap

Après Regis­tro dei fra­gili / Registre des faibles (chez le même éditeur), le Tes­si­nois Fabiano Albor­ghetti fait paraître La rive oppo­sée, publié en ita­lien en une pre­mière ver­sion puis rema­nié pour sa publi­ca­tion chez l’éditeur La Vita Felice en 2013. Le livre « est com­posé à la manière d’un Spoon River des vivants: chaque poé­sie est por­tée par une voix, chaque voix raconte une his­toire ».

Le livre est le résul­tat de la vie que le poète a par­ta­gée avec des immi­grants clan­des­tins, illé­gaux et sans papiers au début du mil­lé­naire. Albor­ghetti est devenu le témoin d’existences blo­quées dans la pau­vreté, la mala­die. Néan­moins, tous les per­dants rete­nus font preuve de dignité. Le poète trouve là une manière de dénon­cer la soi-disant cri­mi­na­lité des migrants dont les médias se font un écho men­son­ger et qui favo­rise les idées reçues que beau­coup aiment col­por­ter et dont une cer­taine idéo­lo­gie se nourrit.

Grâce au poète, ceux qui demeurent invi­sibles ou stig­ma­ti­sés retrouvent leur hon­neur. Pour l’affirmer et afin que les témoins ne soient pas spo­liés une seconde fois de leur per­son­na­lité, l’auteur donne leurs noms. Il s’agit pour l’auteur de cas­ser un ostra­cisme et de se don­ner le moyen de pour­suivre la défense des faibles dans une oeuvre poé­tique com­pacte et qui dérange.

La réa­lité jaillit dans un enga­ge­ment réso­lu­ment com­pas­sion­nel mais la poé­sie abrupte rend le texte âpre et sans conces­sion. L’oeuvre consti­tue une source de vérité sur une réa­lité que cha­cun essaye d’oublier en pré­fé­rant que plane sur elle une obs­cu­rité déli­bé­rée. Albor­ghetti est un des rares à l’éclairer afin de mon­trer là où l’ombre se trans­forme en lumière dans ce qui tient certes d’un repor­tage poé­tique mais bien plus.

jean-paul gavard-perret

Fabiano Albor­ghetti, L’opposta riva/La rive oppo­sée,tra­duit de l’italien par Thierry Gil­lybœuf, Edi­tions d’en bas, Lau­sanne, 2017, 96 p.