Miroir forcé

Stéphane Gladieu s’est rendu cinq fois en Corée du Nord où, malgré un strict encadrement, il a créé un espace de liberté à l’intérieur du cadre qui lui était imposé. D’autant qu’il s’intéresse aux sociétés fermées et plus particulièrement aux portraits, interrogeant le rapport entre identité et apparence…



Sa série, inspirée par les codes de l’image de propagande, se promène d’un salon de coiffure à la patinoire, de l’usine à la rizière, Sa mise en scène est toujours frontale des modèles par le procédé photographique qu’il choisi a avec le but de donner à ses clichés l’impression qu’ils sont faux.



En des montages travaillés sur des fonds verts il y a quelque chose de stéréotypé, volontaire. Gladieu a choisi des gens de façon complètement aléatoire. Là où tout est lié à des associations de couleurs, quels que soit l’âge ou la typologie de ses modèles, le tout étant de « toujours rester à la même distance, à 5 mètres d’eux », précise-t-il. Surveillance oblige.

jean-paul gavard-perret

Stéphane Gladieu, Corée du Nord , catalogue, Musée des Confluences, Lyon, 2026 – 20,00 €.