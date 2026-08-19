Journée mondiale de la photographie en Toscane (Cortona – 19 août 2026)

Promenade en Toscane

Le 19 août occupe une place particulière dans l’histoire de l’art photographique. C’est à cette date, en 1839, que le gouvernement français annonça officiellement l’invention du daguerréotype, une avancée majeure mise au point par Louis Daguerre, et déclara qu’il s’agissait d’un don offert gratuitement au monde entier.



Louis-Jacques-Mandé Daguerre était un artiste, photographe et inventeur français surtout connu pour avoir créé le daguerréotype, le premier procédé photographique largement adopté. Il révolutionna l’art, la science et l’art du portrait. Son héritage reste fondamental dans l’histoire de la photographie. Et ce moment historique a donné naissance à la Journée mondiale de la photographie, une célébration annuelle mondiale de la narration visuelle.



Pour rendre hommage à cet héritage, le photographe et fondateur de Suspect Photography Education, David Brommer, animera une promenade photographique guidée à travers les ruelles sinueuses et historiques de Cortona qui commence dans le cadre dégagé de la Piazza Garibaldi. Il guidera le groupe dans une ascension régulière en capturant la lumière du matin, l’architecture historique et les moments subtils de la vie toscane.

jean-paul gavard-perret



Journée mondiale de la photographie, Célébrer la photographie en Toscane, Cortona, de la Piazza Garibaldi à lac Fortezza del Girifalco. Le 19 août 2026.





