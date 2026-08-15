Silvestro Lega, La causa della patria, la causa dell’Arte (exposition)

Art et patrie

À l’occasion du bicentenaire de la naissance de Silvestro Lega (1826-1895), la ville de Modigliana rend hommage à son artiste le plus illustre en mettant en lumière l’étroit entrelacement entre le renouveau de la peinture italienne et la saison du Risorgimento. Ce projet propose une réinterprétation de l’œuvre du maître à travers la relation entre ses recherches artistiques et les idéaux du Risorgimento qui caractérisaient sa génération. Peintre parmi les protagonistes de la révolution Macchiaioli, Lega participa personnellement aux soulèvements de 1848 et fit de la recherche du « vrai » principe fondateur de sa peinture, contribuant au renouveau de l’art italien du XIXe siècle. Et ce, entre la cause de l’art et la cause de la patrie.

L’exposition est accompagnée des œuvres consacrées aux guerres d’indépendance et aux protagonistes du Risorgimento, tels que Giuseppe Garibaldi, Giuseppe Mazzini et Don Giovanni Verità, aux grands chefs-d’œuvre de la saison Piagentina et aux peintures les plus récentes, offrant un portrait complet d’un artiste capable de mêler engagement civil, innovation linguistique et sensibilité humaine intense. Le bicentenaire représente ainsi un nouveau chapitre significatif. Pendant une courte mais significative période, entre 1848 et les années soixante du XIXe siècle, entre sa formation puriste et la révolution des macchie (les Macchiaioli sont un groupe de peintres italiens actifs en Toscane à partir des années 1850. S’opposant à l’académisme, ils créent des œuvres basées sur de contrastées taches de couleur (« macchie ») et un travail novateur sur la lumière, préfigurant l’impressionnisme français), les deux causes formaient également formellement une seule cause. Mais en général, on pourrait dire que, pour Silvestro Lega, les deux causes étaient la raison d’une vie.

jean-paul gavard-perret

Silvestro Lega. La causa della patria, la causa dell’Arte, Galerie d’art Municipale, Modigliana, jusqu’en décembre 2026.

