Traversées

Romana Petri est née à Rome. elle a reçu de nombreux prix. Traductrice, éditrice et critique littéraire, elle collabore, entre autres, avec Corriere della Sera et Io Donna.

Dans ce livre, Margarida, Ofelia, Maria do Céu sont trois femmes de trois générations mais en une seule lignée qui traverse le XXe siècle portugais jusqu’à aujourd’hui. En arrière-plan, une Lisbonne flamboyante et mélancolique, suspendue entre la misère d’Alfama et la lueur de l’Atlantique, écrasée pendant des décennies sous le poids de la dictature, jusqu’à la libération de la Révolution des œillets.

Margarida est née dans la pauvreté et a grandi dans des sous-sols humides et des chambres louées, s’accrochant à des rêves d’amour et de rédemption que la réalité saura nier. Ofelia consume son existence entre regrets et peines inavouées, tandis que Maria do Céu, mère fière et visionnaire, affronte la maladie et la perte en transformant chaque blessure en forme de résistance.

À leurs côtés, Manuel, Carlos, Tiago : des hommes agités, souvent incapables de porter le poids des promesses, enfants d’un pays immobile, prisonniers à leur tour d’un passé qui les a éduqués au silence et au renoncement.

« Où que je sois » est l’expression que toute mère confie à ses enfants, afin de ne pas les laisser seuls au monde. Et c’est aussi le cœur de ce roman : l’histoire d’une descendante qui résiste à l’amertume, à la pauvreté, à l’histoire elle-même, transformant la souffrance en mémoire et la mémoire en destinée.

Par son écriture claire et réaliste, Romana Petri restaure la puissante fresque d’une terre fermée et douloureuse qui, comme ses femmes, apprend à ne pas se résigner. Car celui qui se résigne est perdu. Ceux qui aiment continuent de vivre. De plus, l’auteure décrit un monde onirique en partie, mélancolique et poignant. Une fois de plus, elle est capable de pénétrer l’âme de ses personnages.

jean-paul gavard-perret

Romana Pietri, Ovunque io sia, Neri Pozza Editore, Vicenza, 2026, 624 p. – 15, 50 €.

