Elie Maucourant, Bureau 26

Absolument remarquable !

A Lyon, dans les locaux d’Interpol, le cardinal Sepulcri du Vatican scande : « Le pape ne doit pas mourir. » Il est face à Maïwenn de Bray, la responsable du Bureau 26 et à Gabriel d’Amore, l’agent opérationnel de ce département d’Interpol. Il veut qu’ils retrouvent qui a osé s’en prendre au pape. Ce bureau centralise le renseignement pour être en mesure d’identifier les motifs, d’isoler les récurrences et les modes opératoires à l’échelle internationale grâce aux Bureaux Centraux Nationaux des pays membres.

Or, avant l’agression sur le pape, le bureau avait été informé qu’en août, en Écosse, un membre du Scottish National party a été retrouvé pendu. À Paris, en septembre, un député du Parti radicale dérive dans la Seine.

Gabriel, divorcé, est le père de deux filles. Ses déplacements sur le terrain lui posent quelques soucis. Pour tenter d’en savoir plus, il se rend dans la région parisienne où deux policiers peuvent lui indiquer une piste. Mais, en échange, ceux-ci le mettent dans une situation périlleuse éclairant les travers pédophiles du député. Il se trouve entraîné au plus près de deux nouvelles victimes en Grèce et au cœur d’un attentat qui coûte la vie à une personnalités libanaise. La piste le mènera au bout de l’enfer où…

Le roman propose un récit qui se compose de quelques choix inhabituels. Le cadre est peu commun, une cellule presque autonome dans une grande structure internationale. Le personnage est particulièrement atypique. C’est un agent pugnace. C’est aussi un père de famille très attaché à ses filles. Il est grand amateur de musique classique et aime se vêtir avec goût. Mais, il peut perdre sa maîtrise, franchir des limites réglementaires et humaines. Il est confronté, dans cette enquête, à des univers glauques à souhait. Or, Gabriel traîne un lourd passé. Orphelin dès quatre ans d’un père clodo et d’une mère toxico, il est fréquemment la proie de fantômes qui perturbent son comportement.

On saisit, ainsi, l’importance que représente ses deux filles, une adolescente dont la mère a choisi d’autres voies et une seconde, beaucoup plus jeune, dont la mère est une source de soucis. Malgré tous ces handicaps, le héros mène une chasse aux indices difficile à travers différents pays, de ceux qui adhèrent à Interpol. Le romancier décrit avec précision les liens de cette structure avec les polices nationales, le rôle de ces agents par rapport à ceux des différentes nations où ils sont amenés à enquêter.

L’histoire permet d’aborder des sujets très actuels comme la pédophilie, la dégradation des individus soumis aux drogues, le développement des outils informatiques, des intelligences artificielles au service de certaines justices privées.

Elie Maucourant signe un roman peu commun réunissant dans un thriller politique, une description d’une noirceur sociale et les effets de failles intimes d’un héros écorché. Il se lit avec beaucoup d’intérêt pour les thèmes abordés, la façon de les traiter et sa galerie de personnages très singuliers.

serge perraud

Elie Maucourant, Bureau 26, Éditions Métailié, coll. Littérature d’autres horizons – Noir, mai 2026, 256 p. – 20,00 €.