Campionissimi

Quand, et pour la première fois, le Tour de France s’élança avec la première étape de Florence à Rimini, suivie de trois autres étapes dans le pays, Magnum a publié 80 photographies de ses archives qui explorent le monde du cyclisme de manière originale, de Robert Capa jusqu’à Alex Majoli qui dédia ses clichés au fabricant de vélos milanais Alberto Masi et à son atelier sous les arches du vélodrome Vigorelli.

Gino Bartali et Marco Pantani sont forcément célébrés ainsi que Bottecchia, vainqueur de la course en 1924 et 1925. Coppi est ignoré ! Peccato ! Les photographes montrent la rencontre entre l’esprit artistique et le reportage, avec toujours la dimension humaine au centre. Et le mélange équilibré des nombreux points de vue qui composent un récit composé sorte de préludes aux retransmissions télévisées.

jean-paul gavard-perret

dir. Marco Minuz, Vite di corsa. La bicicletta e i fotografi di Magnum da Robert Capa a Alex Majoli, Silvana Editoriale, 2021, 216 p. – 32,30 €.



