Richard III (Shakespeare / Laurent Domingos) – Avignon 2026 

Richard post-apocalypse

L’entrée du public se fait au son d’une musique grunge dans un décor improbable, façon Mad Max. Richard s’exprime en hachant les mots, comme s’il les jappait : il nous fait part avec ostentation de ses noirs projets. Il s’accuse par anticipation de tous les crimes et demande la mort. Délibérément esseulé, il suscite des polémiques pour favoriser ses exploits. Personne n’y croit, car il se répand trop souvent en un tissu d’invectives grotesques. Le meurtre d’Edouard, dont on a antérieurement scandé le nom, fait l’objet d’une chorégraphie nocturne ostentatoire. Les alliances se retournent et les rebellions redoublent. La quête de pouvoir est aussi une recherche désespérée de damnation, à moins que ce ne soit d’expiation.

Le spectacle est vif, nourri et engageant. Il procède d’une double transgression : au lieu de mettre en scène des rivalités masculines, il confronte des femmes, mobilisées dans leur aménité et leur agressivité ; au lieu de présenter les enjeux de pouvoir dans un cadre de prestige et de tranquillité, il montre des lieux déterritorialisés, partiellement détruits, anémiés. L’effet est certes saisissant, la performance des comédiennes est riche et cohérente, elle se livre à des mises en abyme réjouissantes, mais elle s’épuise à démultiplier les effets sans les cantonner ni les hiérarchiser.

Bref, il s’agit d’une lecture généreuse et dynamique, mais insuffisamment contenue, restant à accomplir. On assiste à une belle prestation d’Alexiane Torres et à un spectacle propre à interroger nos codes et nos représentations.

christophe giolito

Richard III

de Shakespeare

mise en scène Laurent Domingos

Avec Juliette Delhomme, Camille Demoures, Laure Millet, Juliette Pi, Alexiane Torres

Scénographie Delphine Ciavaldini et François Didenot ; assistanat mise en scène Caroline Bocquet ; chorégraphie Céline Pradeu ; costumes Delphine Ciavaldini ; musique Guillaume Blanc ; lumière Justine Chalot-Roussel ; traduction Jean-Michel Déprats ; diffusion Delphine Ceccato.

Au Théâtre du Roi René, salle du Roi, 4 bis, rue Grivolas, 84000 Avignon,

Du 4 au 25 juillet 2026, relâche les 8, 15, 22 juillet.

04 13 68 06 59, https://www.festivaloffavignon.com/spectacles/9137-richard-iii

Deux compagnies, Les Mots Le Corps et La Note et Minuit44 , se sont associées pour cette production, cie.lmlcln@gmail.com & compagnie.minuit44@gmail.com, http://www.compagnieminuit44.com/