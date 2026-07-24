Pierre et Jean (Guy de Maupassant / Arnaud Gagnoud) – Avignon 2026

Une adaptation tonique édulcorante

On est en bateau, c’est une partie de pêche, on se plaisante avec forfanterie et misogynie. Scène d’exposition, au cours de laquelle on découvre les deux frères, qui ont fait des études de droit pour l’un, de médecine pour l’autre. Un héritage est annoncé, pour l’un. L’autre se reproche sa jalousie, mais doit surtout affronter les soupçons qui naissent insidieusement ; cet avantage unilatéral pourrait en effet laisser penser que les deux ne sont pas du même père. Pierre, qui a bonne conscience, est néanmoins taraudé par le doute qui s’immisce à travers des remarques insidieuses ; il finit par remettre en cause la paternité de Jean, son (demi-)frère. Il devient dès lors le tortionnaire de sa mère, qui se révèle confondue.

La mise en scène réaliste suit la veine pittoresque de l’écriture de Maupassant ; mais elle montre les débats qui animent une conscience de façon amplifiée. De fait, le propos est présenté de manière emphatique, ce qui lui assure un dynamisme enjoué mais le départit du ton caustique du roman, qui perd dans cette version sa nature de fable morale. La solution qui est trouvée à la perte de l’harmonie familiale est aux dépens du frère qui n’est pas favorisé par le sort, comme s’il devait subir deux fois les événements. La troupe est engagée, énergique, l’illustration musicale est plaisante mais la représentation se montre tonique, démonstrative, presque truculente, plutôt que riche et édifiante.

christophe giolito

Pierre et Jean

d’après Guy de Maupassant

adaptation et mise en scène : Arnaud Gagnoud

Avec Morgane Drubigny, Arnaud Gagnoud, Leonor Lançon, Rémi Palazy, Léonce Pruvost, Pierre Zaoui

Direction d’acteurs et assistanat à la mise en scène Agnès Proust ; régie lumière et son Sébastien Husson ou Jean Giovannini ; création sonore et musicale Rémi Palazy ; création lumière Sébastien Husson ; création décor Bastien Forestier ; conception costumes Marie Beth Créations ; création affiche Yann Sebile – Lugh Conception Graphique.

Au Théâtre du Collège de la Salle 3 Place Pasteur, 84000 Avignon Salle La Chappelle

Du 4 au 25 juillet à 15h30, durée 1h30, relâche les 8, 15, 22 juillet.

https://www.theatreducollegedelasalle.fr/pierreetjean

Production : DLF – Die Liebende Familie et En Scène ! Productions.

Résidences de création : Théâtre de l’Envol – Viry-Châtillon, Centre Culturel de la Ferme de Grand Val – Sucy-en-Brie, Théâtre de la Nacelle – Aubergenville, Quai des Arts – Argentan