Pierre Christin, Stella Lory & Titwane, L’Île des riches

Et la nature qui ne respecte rien…

Pierre Christin, ce scénariste fameux, à l’œuvre polyforme avec, entre autres, Les Phalanges de l’Ordre noir, la série des Valérian, Léna avec André Juillard, a quitté le monde des vivants le 2 octobre 2024. Le présent scénario, resté dans un tiroir pour des raisons extravagantes, méritait d’être publié…

À 9 heures 52, heure locale, Sinclair découvre depuis un hélicoptère une île du Pacifique qui reste dissimulée. Elle est la propriété de Herr Zwingli qui a conçu un univers très fermé pour les humains les plus fortunés. Et, pour emprunter à Baudelaire, tout est luxe, calme et volupté… en apparence.

Sinclair est envoyé par son richissime employeur pour négocier l’achat d’une villa. Zwingli a fait construire des habitations luxueuses, aménager tout le nécessaire pour apporter le maximum de confort à cette population habituée au luxe. Sur les pas du propriétaire, Sinclair découvre les particularités de l’île, des personnages singuliers porteurs de la plupart des défauts humains, ceux-ci étant accrus en fonction du degré de richesse.

Mais, la nature, et ses phénomènes dévastateurs, reste sourde quant à la pseudo qualité de la population et quand, du fond de l’océan…

Pierre Christin imagine un paradis fictif crée pour les plus fortunés afin qu’ils puissent partager une existence entre-soi, être protégés du chaos du monde bien qu’ils en soient trop souvent les initiateurs. (Regardez, par exemple, du côté de la Floride, de Mar-a-Logo !).

Le scénariste a toujours su se nourrir de la réalité pour alimenter ses histoires en travestissant légèrement les tourments humains et les indignités auxquels il pouvait assister lors de ses voyages. Avec ce texte, on retrouve, intact, son goût pour la satire sociale, son humour aussi grinçant que réjouissant. Il met en œuvre sa capacité à saisir avec bonheur la psychologie des personnages. Et avec la galerie qu’il propose, il se régale et régale ses lecteurs dans la sombre réalité, dans le dur.

Le scénario a été retravaillé par Stella Lory, son assistante de longue date.

Le choix du dessinateur s’est imposé quand a paru, sous le crayon de Titwane, Photographes de guerre, sur un texte de Raynal Pellicer (Albin Michel, 2023). Avec un style naviguant entre réalisme et légèreté, Titwane installe une galerie pragmatique de protagonistes, campant les caractères avec une belle énergie. Il sème d’émouvantes références à l’auteur et à son œuvre dans ses planches. La colorisation délicate sert à point à la fois les dessins et l’ambiance de l’histoire.

Un album qui éclaire la fragilité de l’être humain, qui le remet à sa place, un être soumis aux fluctuations de la nature, même si certains, pensent, par leur fortune, pouvoir s’en affranchir.

Un magnifique hommage à un auteur au talent incontesté. Magnifique !

serge perraud

Pierre Christin, Stella Lory (scénario) & Titwane (dessin et couleurs), L’Île des riches, Dargaud, juin 2026, 112 p. – 22,95 €.