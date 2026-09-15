Pierre Andreani, Autoportrait en ladre

Condenser les affects

Autoportrait en ladre de Pierre Andreani s’impose comme une œuvre singulière et marquante de la littérature contemporaine, invitant le lecteur à une incursion intime et dérangeante dans les méandres de la marginalité et de la condition humaine.

Le titre de l’œuvre pose d’emblée la singularité du projet littéraire : le « ladre », terme ancien ou péjoratif désignant à la fois le lépreux, l’avare ou le misérable, devient ici le prisme à travers lequel l’auteur choisit de se contempler. Pierre Andreani ne livre pas une autobiographie classique ou complaisante, mais plutôt un autoportrait éclaté, façonné par les stigmates de la relégation sociale et de l’isolement psychologique. Le texte se lit comme une radiographie sans concession d’un être en marge, habité par un sentiment d’altérité radicale face au monde bien-pensant.

Sur le plan formel, l’écriture d’Andreani se distingue par sa tension permanente, oscillant entre le lyrisme le plus incandescent et une crudité presque clinique. Le style refuse les fioritures pour aller droit à l’os de l’expérience humaine. Chaque phrase est ciselée pour rendre compte du corps souffrant, de la misère tant matérielle qu’existentielle, mais aussi d’une forme de lucidité féroce. L’auteur convoque des images fortes, parfois âpres, qui transforment la laideur du quotidien et la solitude en une matière poétique troublante.

Au-delà de la provocation apparente que suggère le portrait en « ladre », le livre interroge la possibilité même de dire « je » lorsque l’identité est fracturée par les épreuves, la maladie ou le rejet. L’autoportrait devient alors un acte de survie : s’écrire pour ne pas disparaître, pour s’objectiver face au néant et à l’indifférence d’autrui. En se dépeignant sans fard, avec ses zones d’ombre, ses contradictions et sa vulnérabilité, Pierre Andreani offre au lecteur un miroir tendu vers nos propres peurs de l’exclusion et de la déchéance.

Le style d’écriture de Pierre Andreani dans Autoportrait en ladre ne se contente pas de raconter une marginalité : il l’incarne formellement à travers une poétique de la saccade, du murmure et de la rature. À rebours des grandes fresques lyriques qui vocifèrent leurs tourments, Andreani choisit la voie de la confidence discrète. Son écriture a partie liée avec l’oralité, mais une oralité de coin de table, de monologue intérieur ou de confidence chuchotée.

Les vers et les phrases semblent se composer au fil de la pensée, dans un balancement entre gravité et fausse nonchalance. « Tu reniflais dans ta crème flan-coco. / voudrais-tu me suivre ? demandais-je. / au bal du remords. dans les lumières du bastringue. » Le ton se caractérise par un pas de côté permanent. L’autodérision et l’ironie viennent court-circuiter tout pathos ou complaisance mélodramatique. Le poète se peint en « sot de sa sotie », maniant la pirouette verbale pour désamorcer la tragédie de l’existence.



Ce regard ironique crée une distance salvatrice, empêchant le texte de basculer dans la plainte larmoyante et lui conférant une vivacité piquante. Sur le plan syntaxique et lexical, l’écriture d’Andreani relève de l’artisanat obstiné — ce qu’il qualifie lui-même de recherche du « mot à ravauder ». Le texte se structure par fragments, par éclats qui se délitent et se réparent tour à tour, mimant le travail obsessionnel de la mémoire et de la fixation.

C’est une poésie de l’économie : là où d’autres s’adonneraient à de fastidieux développements, Andreani condense les affects pour n’en garder que la saignée, l’os, comme je l’ai souligné plus haut, ramassant l’émotion brute dans une architecture prosodique rigoureuse mais faussement négligée.

jacques cauda

Pierre Andreani, Autoportrait en ladre, éditions Contre-Sort, 2026, 55 p. – 13, 30 €.