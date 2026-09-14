Cristiana Giacchetti, Pop Mystique (exposition)

La « pareidolicité »

Depuis plus de trente ans, Cristiana Giacchetti traverse le territoire de l’humain : d’abord par la communication stratégique, puis par le domaine de l’évolution personnelle, jusqu’à l’art, où le mot laisse place à l’image et où la recherche devient matière, geste et couleur.

A partir de 2021, un dialogue de plus en plus intense avec la peinture a commencé, compris comme la possibilité de se reconnecter à la poiésis de la Psyché, à sa capacité à générer des images, des formes et des visions. Une rencontre qui, avec le temps, révèle des racines plus anciennes : l’héritage de son arrière-grand-père, l’artiste de fresques Aristodemo Giacchetti, et l’inspiration reçue de son beau-père, l’artiste Gualtiero Mocenni.

La peinture devient ainsi une forme de mysticisme contemporain, libre de dogmes et confiée à l’expérience directe : une investigation des mouvements de l’âme, entre chaos et harmonie, désir et mémoire, désintégration et transformation, où l’expérience artistique est elle-même une expérience mystique et l’œuvre d’art devient un instrument de relation avec son univers intérieur.

Les toiles, fortement matérielles et caractérisées par des couleurs vives, naissent d’un geste instinctif et ancestral qui ne font émerger que des formes apparemment aléatoires. C’est à travers ce processus que l’artiste explore le langage de la Psyché, compris comme une dimension profonde de l’être, capable de se manifester à travers des images, des intuitions et des associations visuelles.

Parmi les œuvres exposées, Amor Fati réfléchit à la relation entre l’individu et le destin, transformant l’acceptation en une possibilité d’ouverture et de changement. Sacro Amore interprète plutôt l’amour comme une énergie primordiale, une force vitale qui traverse le corps et la dimension intérieure. Dans la disgrégation, la forme se fragmente et perd ses limites, évoquant ces moments de crise et de transformation où ce que nous savons de nous-mêmes est remis en question.

Caos Armonico synthétise l’une des tensions centrales des recherches de Cristina Giacchetti : celle entre le désordre et l’équilibre, entre explosion et composition. Enfin, dans Ekstasis, la dimension intérieure s’ouvre vers la congestion de l’ego : l’œuvre évoque la sortie de soi, l’expansion de la conscience et la possibilité de percevoir au-delà de ce qui apparaît.

C’est précisément dans la relation entre ce que la peinture montre et ce que le spectateur y reconnaît que la « pareidolicité » se manifeste, l’un des principes de la poétique de l’artiste : l’illusion par laquelle le subconscient recrée des images et des significations au sein de formes apparemment abstraites. Ainsi, chaque toile devient un espace ouvert à l’interprétation, un lieu où la couleur, la matière et le geste activent un regard capable de dépasser l’apparence.



jean-paul gavard-perret

Cristiana Giacchetti, Pop Mystique, Galleria della Chiusa, Milan, du 29 septembre au 16 octobre 2026.