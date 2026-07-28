Patrizia Sandretto, Incontro. Sottopiazza de Porto Cervo (exposition)

Une mécène

Sur la petite plage du Sottopiazza de Porto Cervo a lieu un dialogue avec Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, l’une des collectionneuses et mécènes d’art contemporain les plus influentes au niveau international. C’est l’occasion de découvrir les coulisses du monde de l’art de manière attrayante et captivante, même pour ceux qui ne sont pas du métier.

Patrizia Sandretto a créée en 1995 Patrizia Sandretto Re Rebaudengo pour soutenir depuis plus de trente ans des artistes, des commissaires et des institutions culturelles à travers une collection en constante évolution et une intense activité de production, de recherche et d’éducation. Elle évoque la naissance de sa collection et le parcours de la Fondation, qui a récemment célébré ses trente ans d’activité et inauguré son troisième site sur l’île de San Giacomo, à Venise. Voici l’exemple inspirant de mécénat privé comme moteur de croissance culturelle et de soutien à la créativité contemporaine.

jean-paul gavard-perret

Patrizia Sandretto, Incontro, Sottopiazza di Porto Cervo & Maria Livia MLB, Brunelli Gallery, Ferrara, 1er Août 2026.



