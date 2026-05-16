Guide de voyage en Italie

Le chef-d’œuvre de Patricia Rozema « Quand la nuit tombe » (1995), ouvre I’Immaginaria. Il est présenté pour la première fois en Italie dans sa version 4K récemment restaurée. Considéré comme un pilier du cinéma indépendant, ce film a profondément marqué la représentation des relations entre femmes, captivant les spectateurs du monde entier par sa capacité à dépeindre le désir féminin avec authenticité et une force poétique remarquable.

Trente ans après sa sortie,« Quand la nuit tombe » reste plus novateur que jamais. Le slogan de la 21e édition est « Le pouvoir de l’amour », une vision de l’amour comme force révolutionnaire et transformatrice capable de subvertir les structures de pouvoir patriarcales.

L’amour entre femmes, l’amour de la liberté, l’amour comme pratique d’autodétermination et de solidarité sont les outils permettant de bâtir des mondes nouveaux. À une époque marquée par la violence, la guerre et l’oppression, se réapproprier le pouvoir de l’amour est une affirmation de force : l’amour est un acte politique radical.

jean-paul gavard-perret

Patricia Rozema, « Quand la nuit tombe », Centre expérimental de cinématographie – CSC, Académie Griffith de cinéma et de télévision – Rome, 2026.

