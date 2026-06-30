Paolo Monti, Milano 1957 / 1973

Plans et plus

Paolo Monti (1908-1982) est considéré comme l’un des photographes italiens les plus importants du XXe siècle. En 1948, à Venise, où il s’était installé pour travailler comme directeur industriel après la guerre, il fonda l’association photographique « La Gondola », qui deviendra le moteur d’un profond renouvellement du langage photographique dans l’Italie de l’après-guerre. En 1953, il s’installe à Milan, où il s’engage définitivement dans la photographie professionnelle et commence à travailler pour la Triennale, pour des studios d’architecture, des musées, des éditeurs et des artistes (Baj, Crippa, Dove, Fontana, Capogrossi et Pomodoro).

Il s’est ensuite concentré sur la documentation du paysage, de l’architecture et du patrimoine historico-artistique, combinant son intense activité professionnelle, incluant la critique et le commissariat d’exposition, avec une importante production expérimentale en interaction avec des éléments clés de la production artistique contemporaine.

Dans ce livre, les images de Paolo Monti saisissent l’affirmation de l’esthétique de la modernité et l’avènement de l’Age d’or de l’architecture milanaise au lendemain de la guerre. Alors que Milan renaissait des ruines de l’après-guerre, la ville comptait deux édifices emblématiques : la Torre Velasca, œuvre du cabinet BBPR, et le gratte-ciel Pirelli, conçu par Gio Ponti. Une nouvelle ville s’est développée autour, grâce surtout à la construction du réseau de métro. Les vides laissés par la guerre ont été rapidement comblés.

Cette volonté de modernisation a également touché les principales gares ferroviaires, fréquentées quotidiennement par les travailleurs résidant en banlieue. Ce fut l’Age d’or de l’architecture milanaise, lorsque des professionnels ont créé une esthétique de la modernité qui est encore admirée et étudiée aujourd’hui. Paolo Monti fut peut-être et reste le plus grand chroniqueur de cette époque : il en a exploré les aspects les plus évidents, sans pour autant négliger la qualité des détails de construction, sur fond d’une ville en pleine mutation.

jean-paul gavard-perret

Paolo Monti, Milano 1957 / 1973, Les Presses du réel, 2026, 80 p. – 20,00 €.

