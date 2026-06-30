Le maître du portrait

Duane Michals (mort récemment) est un photographe américain connu pour ses images séquentielles, fréquemment orientées sur les mythes et les mystères. On lui reconnaît également un talent créatif d’extension du potentiel de la photographie. Ce livre rassemble ses meilleurs portraits qu’il définit ici avec son humour habituel.

Il rappelle qu’à l’époque des premiers daguerréotypes la tête des sujets était fermement maintenue par une sorte de tenaille, pour l’empêcher de bouger et provoquer une image floue – ce qui n’était pas admissible. Avec le temps, le procédé est devenu obsolète. Pourtant, la position debout avec regard fixe est restée de rigueur. Et de nos jours, cette tradition du sujet debout au regard fixe prétend à une dimension artistique.

Mais selon lui, « Nous apportons à ces images ce que nous avons envie de croire, sans la moindre validation de la part des sujets eux-mêmes ». Mais d’ajouter :« Lorsque l’on regarde un portrait, que voit-on en réalité ? Une posture, une attitude. Mais qui est vraiment là ? (…) Il sera peut-être nécessaire de redéfinir le portrait. Même si la technique du sujet debout au regard fixe est légitime, pourquoi ne pas étendre notre vision vers la personnalité du sujet, et aller au-delà des apparences ? »

Souvent et selon lui, le portrait a pris de l’âge, s’est empâté et se repose sur ses lauriers, tranquillement accroché aux murs des musées. Mais, quant à lui, il est resté un maître.

jean-paul gavard-perret

Duane Michals, Portraits, Thames & Hudson, 2026, 176 p. – 45,00 $.

