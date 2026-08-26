L’intime et l’aveu

Créatif, directeur artistique et photographe, Pablo Arroyo est une figure première de la photographie et de la direction créative. Sa formation s’enracine dans des études d’histoire de l’art, de sérigraphie et de gravure au Mexique, avant de se consolider en Italie, où il s’installe au début des années 1990 pour poursuivre des études de design graphique, de photographie et d’histoire de l’art à l’Istituto Europeo di Design de Milan.

Après une première expérience en tant que graphiste chez Vogue Italia, il entame en 1998 une carrière à temps plein de photographe, collaborant avec de nombreux magazines italiens et internationaux et réalisant ddes campagnes pour de grandes maisons de mode. Puis , en 2009, il lance à Paris son premier magazine/projet indépendant. Parallèlement, il occupe des postes éditoriaux de premier plan en tant que directeur créatif et rédacteur en chef de L’Officiel Hommes Italia (2011–2015) et L’Officiel Hommes Paris (2015–2019).

Avec Skira, Pablo Arroyo a récemment publié Panorama of Contemporary Italian Fashion Photography (2024). Ici, il présente un nouveau chapitre significatif de sa carrière professionnelle, qui va consciemment au-delà des frontières de la photographie de mode. C’est un choix qui rompt avec le passé et qui, en même temps, marque un retour aux origines : un rapprochement renouvelé avec la photographie « nue » et selon un érotisme homosexuel. Son regard devient ici plus intime et plus rigoureux.

jean-paul gavard-perret

Pablo Arroyo, Plates, Skira, 2026, 112 p. – 50,00 €.