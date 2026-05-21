Mimmo Paladino, I dormienti (exposition)

Sommes tout

Mimmo Paladino, âgé de vingt-cinq ans, commença à expérimenter de nouvelles opportunités de recherche. Il considéra le dessin et la couleur comme une forme d’expression possible, loin du conceptuel, du minimalisme ou de l’arte povvera , qui étaient encore à la mode à l’époque.

Il reste l’un des protagonistes les plus célèbres de la scène italienne et internationale, et propose un projet spécialement conçu pour cet événement, dédié aux Dormeurs, l’un de ses chefs-d’œuvre les plus célèbres réarrangés ici en étroite collaboration avec l’architecture qui l’accueille, et un noyau d’œuvres sur papier à partir de 1973.

L’exposition présente l’ensemble de la série des Dormeurs, composée de trente-deux sculptures en terre cuite, toutes issues d’une même matrice mais combinées différemment selon l’espace qui les abrite. La mise en scène se présente comme une mise en scène théâtrale, où les corps silencieux, allongés en position fœtale dans l’hypogée du Palazzo Citterio. Ces « acteurs « paraissent immobiles, endormis, presque suspendus dans une dimension entre sommeil et éveil, entre rêve et réalité.

L’itinéraire de l’exposition commence dans une pièce secrète, presque un coffre au trésor secret adjacent à la salle Stirling, qui abrite une série de quinze grands dessins inédits, conçus en 1973, toujours conservés dans son atelier à Paduli.

jean-paul gavard-perret

Mimmo Paladino, « I dormienti », Palazzo Citterio, Mila, du 16 mai au 26 juillet 2026. Volume monographique sur l’artiste publié par Methylene Edizioni.