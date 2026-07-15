Micaela Cometa Xerra, Un tempo sacro (exposition)

Dévotions

Micaela Cometa Xerra est une artiste de Palerme. Ses forces naturelles s’expriment à travers une pratique de peinture élargie. Son travail découle d’une relation directe avec la matière : cendres, terre de lave, sable, sel, pigments organiques et parfois des éléments plus extrêmes comme le sang qui se transforment en surfaces picturales denses et stratifiées chargées d’énergie symbolique.

En 2015, elle s’est installé à Lanzarote, un paysage devenu central dans ses recherches visuelles et conceptuelles. Depuis 2020, elle se consacre exclusivement à la peinture. Sa pratique, influencée par les paysages volcaniques siciliens et canariens, reflète des processus géologiques et émotionnels d’accumulation, d’érosion et de transformation, traduisant la mémoire et l’identité en structures visuelles essentielles mais profondément narratives.

Un Tempo Sacro est une installation immersive in situ. Le projet est né en hommage à Santa Rosalia, figure centrale de la dévotion à Palerme, et s’inspire des douze années passées par la Sainte en isolement dans la grotte du Monte Pellegrino. Cette période de confinement, de prière et de transformation spirituelle devient la matrice symbolique de toute l’œuvre, qui traduit le temps sacré en un voyage immersif, sensoriel et contemplatif.

La chapelle de l’Incoronata est entièrement transformée par Micaela Cometa Xerra en un espace seuil, réinterprété comme un dispositif immersif et rituel. Le choix de l’espace n’est pas accidentel : sa taille intime et la matérialité de la pierre deviennent une métaphore physique et sensorielle de la grotte de Santa Rosalia. Assombrie et recouverte de rideaux, la chapelle prend la forme évocatrice d’une grotte contemporaine, en continuité avec les recherches de l’artiste sur la matière, le sacré et la transformation perceptive de l’espace.

L’environnement est conçu comme un lieu d’immersion totale, où le visiteur est invité à entrer dans une dimension intime et sacrée, accomplissant un véritable pèlerinage intérieur.

jean-paul gavard-perret

Micaela Cometa Xerra, Un tempo sacro, Palazzo Riso – Chapelle de l’Incoronata, Palerme du 11 juillet au 11 septembre 2026.