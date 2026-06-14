Mauro Scrafone, Toutes les routes mènent à Milan

Milan et sa périphérie

All Roads Lead to Milan est une enquête photographique sur les espaces liminaires qui définissent une ville en constante et incessante transformation. En retraçant les voies d’accès et les périphériques – autrefois des limites rurales, aujourd’hui des frontières de béton -, Scarfone explore la complexité des marges milanaises.

Naviguant entre architecture futuriste et ruines industrielles, la série dépeint une réalité urbaine fragmentée où la promesse du «neuf » se heurte souvent au silence de l’« abandonné ». Et ce, loin des clichés lisses de la capitale de la mode.

Scarfone capture un Milan mélancolique et ironique. » C’est une invitation à considérer la périphérie non pas comme une impasse, mais comme un miroir », écrit-il . Ici, la métropole révèle son âme la plus authentique, la plus brute.

jean-paul gavard-perret

Mauro Scarfone, Toutes les routes mènent à Milan, 2026,

https://www.mauroscarfone.com