Exposer à Venise

Présentant un aperçu fascinant du sens d’une Biennale, ce livre offre également un précieux aperçu de l’évolution de l’art contemporain et des discussions qui l’entourent au cours des trois dernières décennies. Se découvrent ses enjeux, sa mondialisation croissante, son orientation.

Massimiliano Gioni, directeur artistique du New Museum de New York, qui a lui-même été commissaire de la 55e Biennale de Venise en 2013, a eu l’idée d’interviewer les commissaires de la Biennale de Venise bien avant de créer la sienne, après avoir vu la première qu’il avait visitée, commissariée par Achille Bonito Oliva, en 1993.

Cette anthologie d’entretiens réalisés par Gioni propose un voyage de 33 ans, de 1993 à 2026, retraçant les différentes approches, visions et défis rencontrés par les commissaires à travers des anecdotes et des souvenirs de leurs expériences : Achille Bonito Oliva, Jean Clair, Harald Szeemann, Francesco Bonami, Rosa Martínez María de Corral, Robert Storr, Daniel Birnbaum, Bice Curiger, Okwui Enwezor, Christine Macel, Ralph Rugoff, Cecilia Alemani et Adriano Pedrosa. Le volume comprend également une interview de Massimiliano Gioni par Robert Storr.

De l’auteur avec quelques inédits de sa plume compris, ce fort volume prouve que le travail de montage de Gioni est remarquable. Nous nous retrouvons en permanence avec des créateurs aussi bien perdus que sur le bon chemin mais pour penser une pratique qui n’est autre que l’expérience de l’art et de la vie, dans tous ses états, en tous temps dans Venise.

jean-paul gavard-perret

Massimiliano Gioni, High Waters : An Oral History of the Venice Biennale, JPR éditions, 2026, 400 p. – 25,75 €.

