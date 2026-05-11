Mark Lyon, Aorta (exposition)

D’un continent à l’autre

Aorta est la première exposition personnelle de Mark Lyon. Elle devient une rétrospective du photographe américain au Centro Internazionale di Fotografia Letizia Battaglia à Palerme. Né en Californie et installé en France depuis vingt-cinq ans ,il travaille depuis plus de quarante ans, allant du portrait à l’architecture, du paysage aux arts visuels, et vers des domaines liés à la musique et à la littérature.

Son travail a donné lieu à une trentaine de séries. Ici, plus de cinquante images retracent un voyage à travers les lieux, les époques et les histoires. Se trouve une série plus récente du photographe : les portraits réalisés à la Casa della fanciulla à Santa Ninfa entre 2013 et 2025. L’artiste a découvert ce lieu grâce à Paolo Martino, son voisin à New York, dont le père l’avait fondé.

En dialogue avec cette série, l’exposition rassemble des images réalisées sur une période de quarante ans en France, aux États-Unis et en Italie. Du New York des années 1990, où il photographie des figures majeures de la photographie. Il s’agit surtout de portraits, souvent présentés en grand format. À travers des tirages numériques et analogiques, l’intimité profonde de l’œuvre de Mark Lyon se révèle, racontant l’identité comme un récit simple. Les sujets photographiés, parfois dédoublés comme dans les portraits de jumeaux, habitent un monde à la fois ancien et contemporain.

jean-paul gavard-perret

Mark Lyon, Aorta, Centro Internazionale di Fotografia Letizia Battaglia, Palerme, du 16 mai au 12 juin 2026.