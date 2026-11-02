Marie Petitot, Marie-Christine de Habsbourg-Lorraine. L’anti-Marie-Antoinette

Une histoire en fait pas toujours bien connue

C‘est une belle, dense et passionnante biographie que Marie Petitot propose, de surcroît sur un personnage méconnu, d’où le sentiment d’apprendre à chaque page. Qui connaît en effet Marie-Christine de Habsbourg-Lorraine ? Sa personnalité ? Son destin ? Ses héritages? L’éditeur nous met la puce à l’oreille avec le sous-titre : il s’agit d’une des sœurs de Marie-Antoinette dont elle serait l’antithèse!

Et elle le fut en tous points : aimée de sa mère l’impératrice Marie-Thérèse, bien élevée et instruite, mécène et amoureuse des arts, mariée à l’homme qu’elle aimait (Albert de Saxe), tête politique capable de se dresser face aux convulsions de l’histoire. Son seul malheur : l’absence de maternité qui lui fit adopter son neveu, l’archiduc Charles, l’un des grands militaires de l’époque napoléonienne.

Grâce à un travail de recherches en archives remarquable, Marie Petitot nous fait découvrir le parcours à la fois personnel et politique de cette femme qui, aux côtés de son époux, occupa des charges prestigieuses en Hongrie et surtout dans les Pays-Bas autrichiens (actuelle Belgique) où elle imprima sa marque dans les arts. Ainsi découvrons-nous les méandres des conflits politico-familiaux entre les enfants de Marie-Thérèse éparpillés sur les trônes d’Europe, les conséquences désastreuses de la politique de Joseph II dont l’image ressort affaiblie de l’ouvrage, les dynamiques idéologiques antérieures à la Révolution française et bien sûr les conséquences de celle-ci sur l’empire multiculturel des Habsbourg.

La connexion se fait avec la France et Marie-Antoinette à partir des années 1780 où l’on voit deux sœurs qui ne s’aimaient pas, parce que trop différentes, s’appuyer l’une sur l’autre, l’aînée cherchant à sauver sa cadette. Passionnantes sont les pages consacrées à la tentative de fuite de Louis XVI car on y voit le rôle qu’y joua Marie-Christine de Habsbourg, déterminée à accueillir la reine de France et ses enfants en Belgique, tout autant que celles sur les guerres révolutionnaires qui finirent par emporter l’autorité autrichienne sur le plat pays.

Bref, cette solide biographie, qui fait le tour du personnage, nous ouvre des portes sur une histoire en fait pas toujours bien connue, sur le fonctionnement de l’empire des Habsbourg, véritable réseau dynastique sur l’Europe de l’Ancien Régime. Rien que pour cela, elle mérite d’être lue !

frederic le moal

Marie Petitot, Marie-Christine de Habsbourg-Lorraine. L’anti-Marie-Antoinette, Passés/Composés, octobre 2026, 608 p. – 27,00 €.