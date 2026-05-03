Le silence et les ombres

Avec un groupe de guérilleros zapatistes masqués dans le sud du Mexique, en regardant les montagnes embrumées depuis l’arrière d’un camion recouvert d’une bâche, Lorenzo Tugnoli s’est dit : « c’est cela que je veux faire ». Il a arrêté ses études de physique et s’est consacré entièrement à la photographie.

Chez lui, le monde ne crie pas : il respire, difficilement parfois, mais avec une intensité qui oblige à ralentir. Rien ne s’impose, tout affleure. Restent une lumière sourde, une poussière en suspension, un regard qui ne cherche pas à être vu.

Les paysages portent encore les traces de fracas de combats, mais ce sont les silences qui dominent. Un enfant immobile dans une pièce dévastée, une main posée sur un mur fissuré, une silhouette qui traverse un horizon incertain. Chaque photographie semble suspendue entre deux instants : celui où tout a basculé, et celui où, malgré tout, la vie persiste. Il ne s’agit pas de montrer la guerre, mais d’en révéler l’empreinte invisible.

Le regard de Tugnoli avance avec retenue dans une proximité silencieuse. Elle laisse au spectateur le temps d’habiter ce qu’il voit, d’en ressentir le poids, la fragilité, la dignité. Même au cœur de la ruine, quelque chose résiste — une douceur, une élégance inattendue, une humanité irréductible. Le tout dans l’organisation rigoureuse du cadre et le positionnement intentionnel du photographe.

jean-paul gavard-perret

Lorenzo Tugnoli, Regards bruts, 2026, site web : www.lorenzotugnoli.com



