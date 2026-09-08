Jordi Lafebre, Jane dans les nuages

Un conte très poétique !

Dès le 28 août, les Éditions Dargaud proposent une nouvelle collection intitulée Intermezzo. Elle se compose de courts récits en 32 planches au format 21 x 14, pour un prix de 10,00 €.

Le premier office se compose de quatre titres, Jane dans les nuages de Jordi Lafebre, Les oranges amères de Javi Rey, Pensionnaires de Pierre-Henri Gomont et de Figures imposées de Marzena Sowa & Cristina Bueno.

Une jeune fille à l’allure décidée dévoile à ses parents une montgolfière et les rassure en présentant ces vols comme sûrs. De plus, elle sera accompagnée par Timothy. Sa mère demande à celui-ci de raisonner sa fille, mais il reconnaît qu’il est impossible de lui enlever une idée de la tête.

Et les voilà partis, tous les deux, pour arriver avant la nuit à Londres, en quête de leur destin. Elle dresse alors un portrait de son ami d’enfance, un inquiet, éternel indécis. Il a hérité d’une immense fortune de son grand-oncle. Elle, Jane Ground, est atteinte de narcolepsie, une maladie chronique incurable qui provoque des endormissements soudains et irrépressibles. Elle ne peut pas travailler, trouver un fiancé et doit être accompagnée en permanence, presque toujours par Timothy. Elle a donc décidé qu’ils devaient prendre leur vie en mains et …

Avec cette histoire, l’auteur signe un conte poétique d’une grande subtilité et sensibilité. Il met en scène un couple de personnages liés par une belle amitié depuis l’enfance, mais aux caractères fort différents.

Il met en avant la puissance des rêves, ces rêves qui s’échappent du sommeil pour se concrétiser. La lecture se fait selon plusieurs approches. On peut voir un simple récit d’action où deux protagonistes font un voyage mouvementé en ballon. Mais, on peut mesurer tout l’humour qui transparaît dans les diverses situations, et toute la richesse des propos avec ce défi lancé par cette pétulante jeune fille pour s’affranchir d’un destin aux perspectives peut encourageantes. De plus, l’auteur installe un couple fort sympathique que l’on suit avec plaisir dans son parcours.

C’est un graphisme très détaillé, très coloré, que propose Jordi Lafebre. L’expressivité des personnages est toujours remarquable, allant parfois jusqu’ à frôler la caricature. Les décors sont parfaitement mis en valeur par des plans larges tant sur les paysages que la ville.

Ce récit inspiré, qui inaugure la collection, se découvre avec un grand plaisir pour le ton de l’intrigue et des planches de toute beauté.

serge perraud

Jordi Lafebre (scénario, dessin et couleur), Jane dans les nuages, Dargaud, août 2026, 32 p. – 10,00 €.