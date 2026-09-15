Jordan Rossi, Homecoming (exposition)

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Fondée à Milan en 1997, la Galleria Rubin a bâti son identité autour de la peinture et de la sculpture contemporaines, représentant et exposant des artistes italiens et internationaux. Tout au long de son histoire, la galerie a accordé une attention particulière à la découverte de jeunes talents.

Aujourd’hui, la galerie s’étend à la photographique contemporaine en se concentrant sur des artistes dont le travail témoigne d’un langage visuel singulier et dialogue avec les enjeux culturels et sociaux qui façonnent la vie contemporaine.



Homecoming de Jordan Rossi, marque un nouveau chapitre à cette galerie. D’origine italienne, Rossi a développé sa pratique à Londres et collabore de longue date, en tant que créatif, avec le studio de Rankin. L’exposition milanaise représente à la fois un retour personnel à ses racines italiennes et le début de l’engagement élargi de Galleria Rubin envers la photographie.

jean-paul gavard-perret

Jordan Rossi, Homecoming, Galleria Rubin, Milan, du 22 septembre au 3 octobre 2026.